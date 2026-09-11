Agropecuario llega fortalecido a La Ciudadela y San Martín debe tomar nota: dónde puede lastimar y qué no puede permitir

Un rival que encontró aire

El presente de Agropecuario se explica, en buena medida, por el trabajo de Gabriel Gómez. El entrenador asumió el 22 de junio, cuando el equipo estaba último, y logró sacarlo de esa posición hasta ubicarlo 13°. También hubo movimientos en el plantel. Juan Cruz Vega, una de las incorporaciones del mercado de invierno, ya dejó su marca con uno de los goles del triunfo contra “La Crema”, mientras Oscar Belinetz y el ex “Santo” Fernando González se instalaron rápidamente entre los titulares. Pero toda esa mejora tiene una referencia ofensiva que San Martín deberá controlar de manera especial.