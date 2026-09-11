Agropecuario llega fortalecido a La Ciudadela y San Martín debe tomar nota: dónde puede lastimar y qué no puede permitir

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán recibe este sábado a Agropecuario en La Ciudadela con la urgencia de ganar para seguir con chances de clasificar al Reducido de la Primera Nacional.
- El Santo arrastra cuatro fechas sin ganar como local tras caer con Tristán Suárez, mientras que el Sojero llega en alza con tres victorias en sus últimos cinco partidos.
- A ocho fechas del final, una victoria mantendrá al club tucumano en la lucha por el ascenso, mientras que un traspié en casa comprometerá seriamente su pase al Reducido.
A veces una tabla dice una cosa y el momento de los equipos cuenta otra. San Martín y Agropecuario llegan separados por apenas tres puntos, pero la sensación previa al partido de este sábado es diferente. El “Santo” aparece 11° con 36 unidades, viene de perder frente a Tristán Suárez y tiene una cuenta pendiente que se volvió demasiado evidente: hace cuatro partidos que no gana en La Ciudadela. El “Sojero”, en cambio, llega 13° con 33 puntos, pero consiguió tres victorias en sus últimas cinco presentaciones y acaba de vencer a Atlético de Rafaela. La diferencia parece pequeña. El estado de ánimo, no tanto.
Por eso el partido tiene un valor especial para Alejandro Orfila. San Martín ya no puede pensar solamente en sumar: necesita empezar a encadenar resultados para no perder definitivamente el tren del Reducido. Quedan ocho fechas y el equipo sigue fuera de los puestos de clasificación. Además, volver a ganar en casa se convirtió en una necesidad después de una seguidilla que incluyó tres empates y una derrota desde el último triunfo, el 3 a 0 sobre Almagro.
La Ciudadela debería ser uno de los grandes argumentos de San Martín en este tramo final. Sin embargo, todavía no consiguió transformarse en esa ventaja que el equipo necesita. El problema tampoco es solamente estadístico. San Martín suele tener la pelota, pero cuando el rival se cierra encuentra dificultades para convertir esa posesión en peligro. Contra Güemes volvió a aparecer ese déficit: dominio, territorio y poca claridad en los metros decisivos.
Ahí aparece una de las primeras claves de este sábado. Agropecuario no necesariamente regalará espacios, pero puede ofrecer un partido diferente al que plantearon otros visitantes. Si San Martín consigue moverlo de lado a lado y acelerar cuando encuentre ventajas, debería tener mejores posibilidades que en aquellos partidos en los que chocó contra bloques bajos.
Un rival que encontró aire
El presente de Agropecuario se explica, en buena medida, por el trabajo de Gabriel Gómez. El entrenador asumió el 22 de junio, cuando el equipo estaba último, y logró sacarlo de esa posición hasta ubicarlo 13°. También hubo movimientos en el plantel. Juan Cruz Vega, una de las incorporaciones del mercado de invierno, ya dejó su marca con uno de los goles del triunfo contra “La Crema”, mientras Oscar Belinetz y el ex “Santo” Fernando González se instalaron rápidamente entre los titulares. Pero toda esa mejora tiene una referencia ofensiva que San Martín deberá controlar de manera especial.
Gagliardi no necesita demasiado
Alejandro Gagliardi es el nombre que aparece primero en cualquier informe del rival. A los 36 años, el centrodelantero lleva cinco tantos y cuatro asistencias. Su influencia no pasa solamente por la cantidad de goles: representa esa clase de delantero que puede convertir una jugada aislada en una ocasión concreta.
San Martín tendrá que evitar que reciba cómodo, especialmente dentro o en las inmediaciones del área. El “Sojero”, además, tiene velocidad por los costados y puede aprovechar justamente los espacios que aparezcan detrás de los laterales.
Dónde puede lastimar
La estructura de Gómez parte de un 4-2-3-1 y puede transformarse en 4-1-4-1 con pelota. La intención es atacar por las bandas, con Juan Vega abierto por izquierda y Rodrigo Mosqueira participando por derecha. En el centro, Rodrigo Castro aporta equilibrio y recuperación.
La virtud del sistema también puede ser su problema. Cuando Agropecuario adelanta los laterales, puede dejar metros a sus espaldas. Y cuando los centrales tienden a cerrarse hacia adentro, aparece espacio alrededor de la frontal del área. Ahí San Martín tendrá una oportunidad concreta: recuperar y atacar rápido antes de que el rival vuelva a acomodarse.
Eso también puede favorecer a los futbolistas más verticales del equipo de Orfila. San Martín suele sufrir cuando debe elaborar demasiado tiempo frente a defensas estacionadas. Si Agropecuario se parte después de una pérdida, habrá que aprovechar esos segundos antes de que recupere sus posiciones.
Una revancha que exige memoria
Existe, además, un antecedente que San Martín no debería olvidar. En la fecha 11, Agropecuario ganó 2 a 0 en Carlos Casares. No fue una derrota por una superioridad abrumadora, sino por algo más incómodo: el “Sojero” llevó el partido hacia el terreno que más le convenía y San Martín no encontró respuestas. Fue un encuentro áspero, de pocas ventajas y mucha disputa, en el que el local entendió mejor cómo jugar.
Esta vez el escenario será distinto. San Martín tendrá La Ciudadela, pero también una presión mucho mayor. Agropecuario, además, mostró que fuera de Carlos Casares pierde parte de esa fortaleza: cayó con Almagro, San Martín de San Juan, Deportivo Maipú, Chacarita y Tristán Suárez.
Por eso, este domingo no solamente habrá que ganar. San Martín tendrá que demostrar que aprendió de aquella primera rueda.