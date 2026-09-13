El mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según expertos

Resumen para apurados
- Expertos señalan que caminar entre las 6 y 8 de la mañana optimiza la quema de calorías, ya que los bajos niveles de glucosa obligan al cuerpo a usar grasa como energía.
- La cronobiología indica que 30 minutos diarios estimulan el metabolismo y que la luz solar matutina regula el ritmo circadiano, potenciando la salud cardiovascular.
- Aunque el horario matutino ofrece ventajas biológicas, los especialistas destacan que la constancia diaria es el factor determinante para lograr un descenso de peso efectivo.
Caminar es una de las actividades físicas más sencillas para incorporar a la rutina diaria y puede ser una herramienta útil para quienes buscan bajar de peso. Si bien la cantidad de calorías que se queman depende de factores como el peso corporal, la velocidad y el tiempo de caminata, el momento elegido para hacer ejercicio también puede influir.
La cronobiología, disciplina que estudia los ritmos biológicos del organismo, analiza justamente cómo los horarios pueden modificar la respuesta del cuerpo frente a distintas actividades. En el caso del ejercicio, algunas investigaciones señalan que la hora del día puede tener un impacto sobre el gasto energético.
Además de contribuir al déficit calórico necesario para perder peso, caminar con regularidad puede aportar otros beneficios para la salud, como reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, favorecer una mejor circulación, disminuir la presión arterial y ayudar a reducir el estrés.
¿Cuál es el mejor horario para caminar y quemar calorías?
De acuerdo con el texto de referencia, las primeras horas de la mañana son uno de los momentos más favorables para realizar actividad física. En particular, se señala el período comprendido entre las 6 y las 8 de la mañana.
Una de las razones mencionadas es que, durante ese momento del día, los niveles de glucosa pueden ser más bajos, por lo que el organismo podría recurrir en mayor medida a sus reservas de grasa como fuente de energía. Por este motivo, se plantea que caminar antes del desayuno podría favorecer la utilización de grasa durante el ejercicio.
A su vez, algunas investigaciones sugieren que realizar actividad física a primera hora puede estimular el metabolismo y mantenerlo activo durante varias horas.
Otro factor importante es la exposición a la luz natural. Recibir luz solar durante la mañana contribuye a regular el ritmo circadiano, es decir, el reloj biológico interno que organiza distintos procesos del organismo. Esta sincronización también puede favorecer el funcionamiento metabólico a lo largo del día.
¿Cuánto tiempo hay que caminar para bajar de peso?
Mantener una caminata de al menos 30 minutos diarios puede contribuir al objetivo de perder peso, siempre que forme parte de una rutina sostenida que favorezca un déficit calórico.
Sin embargo, no existe un único horario que funcione de la misma manera para todas las personas. El metabolismo, el nivel de energía y las condiciones climáticas son algunos de los factores que pueden influir en cuál es el momento más conveniente para realizar actividad física.
Por eso, más allá del horario elegido, la regularidad de las caminatas es fundamental para obtener beneficios y sostener el ejercicio como parte de la rutina.