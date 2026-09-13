Cartas de Lectores III: menos quema de caña en agosto

En agosto de 2026 se registraron 422 focos de calor con un máximo de 50 focos el día 26 y un promedio mensual de 14 focos diarios. Estos datos muestran una reducción del 74 % con respecto al mes de agosto de 2025. Otro dato comparativo es que en julio y agosto de 2026 se detectaron 1.693 focos menos que en el mismo período de 2025, una reducción del 70,9 %. Asimismo, disminuyó sustancialmente la ocurrencia de eventos extremos: el máximo diario pasó de 141 focos en agosto de 2025 a 50 en agosto de 2026. Por lo tanto, no solamente hay menos focos: desaparecen prácticamente los grandes picos de actividad que caracterizaron agosto de 2025. ¿Qué podría explicar esta caída? Quizás las lluvias de julio y agosto, junto con una mayor humedad del aire y de la vegetación, habrían limitado la propagación del fuego durante la zafra 2026. Sin duda que no hay una sola causa pues podría ser una combinación de variables como: mayor humedad del combustible vegetal, precipitaciones invernales, menores condiciones meteorológicas favorables para la propagación, reducción de la quema de caña, prevención y control de incendios y posibles cambios en las prácticas agrícolas. Además, durante agosto hubo episodios puntuales de viento Zonda que generaron incendios, demostrando que el riesgo no desapareció, aun cuando el número general de focos fue mucho menor. Sin duda, un estudio sobre las áreas puntuales brindaría mejores explicaciones.