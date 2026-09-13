Cartas de Lectores II: ¡Perdón, Maestro!

La tragedia educativa señalada por Guillermo Jaim Etcheverry ya es pasado. Los resultados de las pruebas PISA demuestran que estamos en presencia de un sistema educativo calamitoso. Pero la crisis terminal ya venía mostrando síntomas de gravedad, que eran ignorados supinamente. Un calendario escolar extendido desde febrero a diciembre, la quinta hora, la doble escolaridad, nuevos espacios curriculares como informática, robótica, idiomas varios, no alcanzó ni siquiera para parecerse a aquel sistema educativo del que nos sentíamos orgullosos y que enseñando de marzo a noviembre preparaba a los niños y jóvenes para los desafíos vitales. ¿Qué pasó? Cualquier descripción es incompleta. Por ejemplo, la escritura reemplazó a la oralidad, la lectura oral en clase es casi inexistente y los debates o exposiciones orales pasaron al olvido. Las nuevas tecnologías, impusieron nuevas formas de enseñar, de evaluar y certificar los conocimientos. La lectura rápida, poco comprensiva y la escritura en letra de imprenta, reemplazaron a la lectura comprensiva y a la toma de apuntes en letra cursiva. Los docentes en presencia del naufragio trataron de ordenar, cada uno a su manera, el camino hacia los botes, porque el naufragio era inminente. Algunos jubilaron los libros y se subieron a los celulares. Estábamos mal y encima los responsables de ordenar el sistema decidieron desfinanciarlo, no cumpliendo con la legislación que reglamenta los mandatos constitucionales. Hoy, los docentes reciben un salario que está por debajo del mínimo de pobreza y pocos tienen incentivos para perfeccionarse, cursar en la universidad posgrados o incorporar nuevas herramientas. Las bibliotecas escolares están desiertas de niños y de libros. Año a año cierran librerías y quiebran editoriales. Las que sobreviven deben obedecer los mandatos comerciales de grandes editoriales extranjeras. La baja de la natalidad fue un golpe al corazón del sistema, pues sin alumnos no hay escuelas. Así vemos como están cerrando establecimientos o servicios educativos. Los cursos se unifican con 35 o 40 alumnos (con un solo docente cuando requerirían una pareja pedagógica) o sobreviven con 10 o 15. Las nuevas estructuras familiares, abrumadas por la necesidad de afrontar otras exigencias existenciales, poco controlan que se cumplan con tareas para el hogar y muchos se desinteresan del proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos, llegando a casos extremos de ni siquiera asegurar la concurrencia a los establecimientos educativos. Hoy hay 71 países que están mejor posicionados que Argentina en los resultados de la evaluación educativa de las pruebas PISA. Frente a esto, el ilustre sanjuanino, al que recordamos cada 11 de septiembre nos dejó dos lecciones que pueden ser una pequeña parte de las soluciones. La primera, la experimentó al estar encargado de sistema educativo de Chile y fue viajar a Europa y Estados Unidos para conocer cómo funcionaban sus sistemas educativos. La segunda, fue traer maestras de Estados Unidos y notables científicos y técnicos de distintas áreas para formar a las nuevas generaciones de ciudadanos. Claro está, que al igual que entonces, las medidas a adoptar requieren invertir en el sistema (en capital humano y recursos materiales) y que aquellos que tienen la responsabilidad de fomentar “la educación”, hoy disminuida a nivel de Secretaría, pues ni Ministerio de Educación de la Nación existe, sigan el ejemplo y compromiso de Domingo Faustino Sarmiento. Por ahora, viendo la realidad, solo podemos decir: ¡Perdón, Maestro!