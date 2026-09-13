Los valores de la peregrinación

Es conocida la historia de que la devoción al Señor del Milagro se originó tras el hallazgo fortuito en 1592 de dos cajones flotando frente al puerto del Callao, uno de los cuales contenía un Cristo crucificado enviado desde España por Fray Francisco de Victoria con destino a Salta, donde permaneció guardado y olvidado durante un siglo. En septiembre de 1692, luego de que un terremoto destruyera la ciudad de Esteco, los fieles descubrieron que la imagen de la Inmaculada Concepción había caído intacta a los pies del Cristo en actitud de súplica. Poco después, el jesuita José Carrión recibió la revelación de que los sismos no cesarían hasta sacar al Cristo en procesión, hecho que finalmente devolvió la calma a la ciudad el 16 de septiembre y consolidó la histórica festividad milagrosa.