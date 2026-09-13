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Rubén Salim Brovia: “Frente a una montaña rusa emocional, hay que tener mucha templanza para emprender”

Una startup biofarmacéutica está a punto de lanzar al mercado un producto que ayudará a pacientes con heridas crónicas.

EQUIPO CON RAÍCES NORTEÑAS. Los miembros de Untech, la startup biofarmacéutica que desarrolló un emprendimiento que cuenta con 55 patentes en el mundo.
EQUIPO CON RAÍCES NORTEÑAS. Los miembros de Untech, la startup biofarmacéutica que desarrolló un emprendimiento que cuenta con 55 patentes en el mundo.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 15 Min

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