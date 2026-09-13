EconomíaNoticias económicas Rubén Salim Brovia: “Frente a una montaña rusa emocional, hay que tener mucha templanza para emprender” Una startup biofarmacéutica está a punto de lanzar al mercado un producto que ayudará a pacientes con heridas crónicas. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EQUIPO CON RAÍCES NORTEÑAS. Los miembros de Untech, la startup biofarmacéutica que desarrolló un emprendimiento que cuenta con 55 patentes en el mundo. Por Marcelo Aguaysol Hace 15 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios Lo más popular Boxer o slip: cuál es mejor para cuidar la salud testicular, según la ciencia Golpe en la cabeza: cuándo un niño debe ir a la guardia y qué signos de alarma observar Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida La IA en las aulas: el 64% de los estudiantes la usa para estudiar y solo la mitad de las escuelas tiene políticas claras Flor de Jamaica: el riesgo de tomarla si estás medicado por hipertensión Ranking notas premium Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación Hizo historia con La Naranja, fue Puma y su hija lo llevó a alentar contra el color de su vida: la historia de Ricardo Sauze Sexualmente hablando: corazón roto