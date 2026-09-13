El lenguaje disputado

Entrenar un modelo generativo de tipo GPT implica ajustar sus parámetros (valores numéricos aprendidos que gobiernan sus cálculos) para mejorar la predicción del siguiente token. En el preentrenamiento autosupervisado, el propio texto aporta la señal de aprendizaje: se compara la predicción con el token que realmente sigue, sin necesitar que una persona etiquete cada ejemplo. La función de pérdida (medida del error) orienta la retropropagación, que calcula gradientes (cómo varía el error al cambiar los parámetros) por decirlo simple la W que cuesta muchos dólares; un optimizador utiliza esa información para actualizarlos. Esa explicación, desarrollada por Jurafsky y Martin, permite distinguir entrenamiento de inferencia (uso del modelo ya entrenado). Al responder, el sistema calcula probabilidades y selecciona tokens según una estrategia que puede incluir muestreo (elección según esas probabilidades), sin escoger siempre el más probable. Una consulta ordinaria no reajusta por sí sola los parámetros. Además, una aplicación puede utilizar RAG (generación aumentada por recuperación): busca documentos y agrega fragmentos al contexto, como describe el capítulo académico dedicado a recuperación y RAG, la respuesta utiliza entonces capacidades aprendidas e información aportada en ese momento, también podría ser que un largo modelo de lenguaje no use esta técnica. El vocabulario cerrado de un ejercicio de conteo no permite concluir que un GPT sea incapaz de procesar palabras nuevas. Para cada producto de OpenAI o Microsoft habrá que identificar el modelo, las herramientas y los datos efectivamente utilizados.