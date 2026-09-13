La misa de hoy: el mensaje sobre el perdón

Este punto es importante para una actualización seria del Evangelio. Perdonar no significa decir que lo ocurrido estuvo bien. Tampoco significa olvidar automáticamente, renunciar a la justicia, ni exponerse nuevamente a una situación dañina. El perdón cristiano significa algo más profundo: reconozco el mal que me hicieron, pero decido no devolver mal por mal ni convertir mi herida en una fuente permanente de odio. Puede haber perdón y, al mismo tiempo, necesidad de verdad, justicia, reparación y límites sanos.