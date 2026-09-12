El plan de Falcioni casi da el golpe frente a River

En el complemento, Falcioni modificó el dibujo y pasó al 4-4-1. Julián Fernández ingresó por Tesuri para reforzar la zona media y Ramiro Ruiz Rodríguez reemplazó a Leandro Díaz para aportar velocidad en las salidas. La idea era resistir, pero también aprovechar los espacios que River podía dejar al adelantarse. A los ocho minutos ocurrió un cambio que terminó favoreciendo al “Decano”. Leonardo Ponzio sacó a Andrada, uno de los mejores del partido, y mandó a la cancha a Mauro Arambarri. River perdió profundidad: Andrada había aportado en la marca, en la creación y llegando con peligro al área. Su salida le permitió a Atlético crecer y tener más posibilidades de salir de su campo.