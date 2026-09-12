El plan de Falcioni casi da el golpe frente a River

Resumen para apurados
- River venció 2-1 a Atlético Tucumán en el José Fierro, luego de que el local jugara casi todo el partido con diez por la expulsión de Nicola.
- El planteo táctico de Falcioni sostuvo al Decano en orden y le permitió empatar el duelo, hasta que un gol tardío de Almada selló el triunfo visitante.
- A pesar de la caída, el orden y la rebeldía mostrados con un jugador menos consolidan el plan de Falcioni de cara a los próximos partidos de la liga.
Atlético Tucumán jugó casi todo el partido con un futbolista menos y, aun así, estuvo a un paso de rescatar un empate frente a River. La expulsión de Franco Nicola, a los 13 minutos, modificó el desarrollo, aunque Julio César Falcioni decidió no tocar inmediatamente el dibujo. El “Decano” había arrancado con un 4-1-4-1 y, tras la roja, quedó en un 4-1-3-1, con Leonel Vega como sostén y Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola unos metros más adelantados.
La decisión tuvo un objetivo claro: evitar que el equipo se partiera. Atlético cedió la posesión y retrocedió, pero mantuvo cierta distancia entre sus líneas para impedir que River encontrara espacios por el centro. El “Millonario”, con un 4-3-1-2, manejaba la pelota y buscaba mover a la defensa del local de un lado al otro.
River encontró además una vía de ataque muy productiva por el sector de Gonzalo Montiel. El lateral tuvo una gran lectura del juego: sabía cuándo abrirse y cuándo cerrarse para aparecer por dentro. Buscó jugar al pie, asociarse y avanzar, sin abusar de los centros.
El gol llegó a los 21 minutos, cuando Tobías Andrada culminó una buena combinación colectiva. El 1-0 parecía encaminar definitivamente el partido para River, pero Atlético no perdió la estructura. Falcioni entendió que, con 10, el objetivo era proteger el área, sostener las distancias y esperar alguna posibilidad para salir.
El “Decano” intentó además que cada recuperación tuviera un sentido. Cuando conseguía recuperar la pelota, buscaba no rifarla inmediatamente y encontrar a los futbolistas que habían quedado unos metros más adelantados. Esa salida era difícil por la presión de River, pero permitía que Atlético no quedara completamente hundido y tuviera alguna posibilidad de alejar el juego de su área.
El “Millonario” tuvo más pelota y probó desde afuera con Andrada, Fausto Vera y Sebastián Driussi, pero Luis Ingolotti respondió cuando fue exigido. Atlético consiguió evitar que el dominio se transformara en demasiadas situaciones claras y llegó al descanso con el partido abierto.
En el complemento, Falcioni modificó el dibujo y pasó al 4-4-1. Julián Fernández ingresó por Tesuri para reforzar la zona media y Ramiro Ruiz Rodríguez reemplazó a Leandro Díaz para aportar velocidad en las salidas. La idea era resistir, pero también aprovechar los espacios que River podía dejar al adelantarse. A los ocho minutos ocurrió un cambio que terminó favoreciendo al “Decano”. Leonardo Ponzio sacó a Andrada, uno de los mejores del partido, y mandó a la cancha a Mauro Arambarri. River perdió profundidad: Andrada había aportado en la marca, en la creación y llegando con peligro al área. Su salida le permitió a Atlético crecer y tener más posibilidades de salir de su campo.
A los 29 minutos, Canelo aprovechó justamente una de esas transiciones, se filtró a la espalda de Lucas Martínez Quarta y quedó mano a mano con Beltrán. Su remate dio en el palo. Nueve minutos después llegó el empate. Clever Ferreira atacó el espacio entre Martínez Quarta y Nicolás Otamendi en una pelota parada y, con un cabezazo a quemarropa, venció a Beltrán.
Ponzio sí acertó con otro movimiento: el ingreso de Juan Cruz Meza por un Driussi que nunca terminó de entrar en partido. El juvenil terminó siendo decisivo. Con velocidad y gambeta, se deshizo de su marcador con un caño, habilitó a Beltrán y la jugada terminó con la definición de Thiago Almada para el 2-1.
Atlético terminó perdiendo, pero la lectura táctica deja un dato contundente: Falcioni consiguió que su equipo no se partiera después de la expulsión. Primero sostuvo el 4-1-3-1 y luego pasó al 4-4-1, cerró espacios, resistió el dominio de River y tuvo dos chances concretas para cambiar la historia. Le faltó sostener ese esfuerzo hasta el final, pero el orden táctico lo mantuvo con vida hasta los últimos minutos.