Tumulto y disculpas a la tribuna: el tenso cierre de Emiliano Boffelli ante Tucumán Rugby

Consumada la victoria visitante, Boffelli se acercó a la tribuna para pedir disculpas por su reacción. Minutos después, en diálogo con LA GACETA, el back analizó el cruce sin esquivar la autocrítica. "Tengo que entender que un poco es el folklore también, que te canten quiere decir que quizás para ellos soy importante. Yo la verdad le quiero pedir perdón a toda la gente porque no tengo que reaccionar".