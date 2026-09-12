Tumulto y disculpas a la tribuna: el tenso cierre de Emiliano Boffelli ante Tucumán Rugby

Resumen para apurados
- Emiliano Boffelli se disculpó con hinchas de Tucumán Rugby tras un tumulto al final del triunfo de Duendes por 21-18 en el Torneo del Interior A, desatado por la tensión del cierre.
- El back de Los Pumas ingresó bajo la lluvia; tras un final tenso se cruzó con rivales y recibió cánticos de la tribuna local, admitiendo luego que no debió reaccionar.
- Con este triunfo, Duendes selló su pase a semifinales del torneo nacional, dejando atrás el incidente gracias a la rápida autocrítica del histórico jugador de Los Pumas.
El ajustado triunfo de Duendes por 21 a 18 ante Tucumán Rugby no solo dejó la clasificación rosarina a las semifinales del Torneo del Interior A, sino también un cierre tenso con un protagonista ilustre: Emiliano Boffelli.
El histórico jugador de Los Pumas ingresó en el complemento bajo el diluvio y, cerca del desenlace, quedó en el centro de un tumulto con jugadores del "Verdinegro". La fricción en el césped se trasladó de inmediato a las tribunas: la parcialidad local comenzó a cantar directamente en su contra.
Consumada la victoria visitante, Boffelli se acercó a la tribuna para pedir disculpas por su reacción. Minutos después, en diálogo con LA GACETA, el back analizó el cruce sin esquivar la autocrítica. "Tengo que entender que un poco es el folklore también, que te canten quiere decir que quizás para ellos soy importante. Yo la verdad le quiero pedir perdón a toda la gente porque no tengo que reaccionar".
El rosarino reconoció la carga emotiva que implicó aguantar la embestida del local sobre el final. "Son muchas emociones que se ponen en juego, pero bueno, lo teníamos guardado adentro y casi lo perdemos al partido, entonces me saqué... pero nada, no tengo por qué reaccionar", repitió.