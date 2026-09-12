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River en Tucumán: controlaron seis colectivos y secuestraron elementos punzantes y botellas de vidrio

Gendarmes y efectivos de la Policía de Tucumán controlaron seis colectivos en la Ruta Provincial 303.

Operativo por el partido de River: controlaron a 300 hinchas en Tucumán
Operativo por el partido de River: controlaron a 300 hinchas en Tucumán GENDARMERÍA NACIONAL.
Hace 1 Hs

En la previa del partido de River Plate por la Copa Argentina, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Tucumán realizaron un operativo de control sobre la Ruta Provincial 303, donde inspeccionaron seis colectivos que trasladaban a simpatizantes del equipo.

Durante el procedimiento fueron registrados alrededor de 300 hinchas. Como resultado de los controles, se labraron 10 actas de admisión y se secuestraron elementos punzantes y botellas de vidrio que se encontraban entre las pertenencias de los pasajeros.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 55 "Tucumán", el Destacamento Móvil 5 "Santiago del Estero" y la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Tucumán" de Gendarmería Nacional, junto con personal de la Policía provincial.

Los controles forman parte del dispositivo de seguridad desplegado en Tucumán con motivo del encuentro correspondiente a la Copa Argentina, con especial atención al traslado y acceso de las hinchadas.

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