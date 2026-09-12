River en Tucumán: controlaron seis colectivos y secuestraron elementos punzantes y botellas de vidrio

En la previa del partido de River Plate por la Copa Argentina, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Tucumán realizaron un operativo de control sobre la Ruta Provincial 303, donde inspeccionaron seis colectivos que trasladaban a simpatizantes del equipo.
Durante el procedimiento fueron registrados alrededor de 300 hinchas. Como resultado de los controles, se labraron 10 actas de admisión y se secuestraron elementos punzantes y botellas de vidrio que se encontraban entre las pertenencias de los pasajeros.
El operativo estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 55 "Tucumán", el Destacamento Móvil 5 "Santiago del Estero" y la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Tucumán" de Gendarmería Nacional, junto con personal de la Policía provincial.
Los controles forman parte del dispositivo de seguridad desplegado en Tucumán con motivo del encuentro correspondiente a la Copa Argentina, con especial atención al traslado y acceso de las hinchadas.