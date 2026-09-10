Falcioni repetiría el equipo ante River y Atlético Tucumán se prepara para concentrar

Tras una hora de trabajo y un almuerzo compartido por el plantel, el cuerpo técnico comenzó a definir los 23 convocados. En principio serían los mismos que participaron del triunfo 2-1 frente a Racing en Avellaneda. Mañana, Atlético volverá a entrenarse en Ojo de Agua y luego se trasladará al hotel Sheraton para iniciar la concentración.