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Falcioni repetiría el equipo ante River y Atlético Tucumán se prepara para concentrar

El “Decano” trabajó en Ojo de Agua y el entrenador mantendría los mismos 11 que vencieron a Racing. Mañana, el plantel volverá a entrenarse y luego quedará concentrado en el hotel Sheraton.

Falcioni repetiría el 11 frente a River.
Falcioni repetiría el "11" frente a River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julio Falcioni planea repetir la formación de Atlético Tucumán ante River, tras entrenar hoy en Ojo de Agua para buscar otra victoria.
  • El Decano viene de vencer 2-1 a Racing y, sin lesionados ni suspendidos, el DT podrá alinear el mismo once por primera vez en el torneo.
  • El conjunto tucumano quedará concentrado este sábado con el objetivo de conseguir su primer triunfo como local en el presente certamen.
Resumen generado con IA

Atlético entró en la recta final de la preparación para recibir a River. Hoy, desde las 10, Julio César Falcioni encabezó una nueva práctica en el complejo de Ojo de Agua, donde el trabajo táctico volvió a ocupar un lugar central.

La jornada comenzó en el gimnasio bajo las órdenes del preparador físico Kenshi Piccoli. Luego, Falcioni, Leandro Somoza y Néstor Piccoli reunieron al plantel para iniciar los movimientos en cancha, mientras Carlos Barrionuevo trabajó específicamente con los arqueros.

Sin lesionados, el “Emperador” tiene encaminada una decisión importante: repetiría por segunda vez consecutiva el mismo equipo. Entre expulsiones y problemas físicos, Atlético no había conseguido hacerlo durante las ocho fechas del Clausura ni en sus tres presentaciones por Copa Argentina.

Así, los 11 serían Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz.

Tras una hora de trabajo y un almuerzo compartido por el plantel, el cuerpo técnico comenzó a definir los 23 convocados. En principio serían los mismos que participaron del triunfo 2-1 frente a Racing en Avellaneda. Mañana, Atlético volverá a entrenarse en Ojo de Agua y luego se trasladará al hotel Sheraton para iniciar la concentración.

El “Decano” buscará su primera victoria como local en el Clausura: hasta ahora empató 0-0 con Independiente Rivadavia, Instituto y Belgrano, y perdió 2-1 ante Sarmiento.

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