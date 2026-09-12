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EN VIVO: Con uno menos, Atlético Tucumán pierde ante River en el José Fierro

Atlético Tucumán y River se enfrentan en el José Fierro, bajo la lluvia
Atlético Tucumán y River se enfrentan en el José Fierro, bajo la lluvia OSVALDO RIPOLL/LAGACETA

Nicola fue expulsado a los 12 minutos del primero tiempo y dejó a los decanos con uno menos. Nueve minutos después, el "Millonario" abrió el marcador y vence 1 a 0.

Hace 1 Hs
18:59 hs

River cerca del segundo

18:49 hs

El penal que no fue

18:36 hs

Era penal para Atlético Tucumán, pero cobraron fuera de juego antes

18:34 hs

Arranca el segundo tiempo

18:16 hs

Final del primer tiempo

River le está ganando 1 a 0 a Atlético Tucumán, que tiene un jugador menos desde los 12 minutos del primer tiempo. 

18:14 hs

Tiempo cumplido del primer tiempo

18:07 hs

Falcioni y una polémica jugada

17:58 hs

Video: así fue el gol de River

17:53 hs

21' Gol de River

Andrada abrió el marcador para el equipo visitante. 

17:51 hs

Video: así fue la jugada que terminó con la expulsión de un jugador de River

17:44 hs

Atlético Tucumán se queda con 10 jugadores

Nicola lanzó una patada que impactó en la cara de un jugador de River. Y se fue expulsado. 

17:41 hs

10' del primer tiempo: River tuvo el 83% del tiempo el control de la pelota.

17:39 hs

Un saludo entre los DT

17:36 hs

Así fue el recibimiento de ambos equipos

17:35 hs

River arrancó con todo

El equipo visitante intenta poner contra las cuerdas a los decanos. 

17:30 hs

Arranca el partido

La lluvia puede llegar a influenciar el desarrollo del partido en Tucumán. 

17:18 hs

La entrada en calor

La entrada en calor
17:15 hs

Los 11 titulares en Atlético Tucumán

Los 11 titulares en Atlético Tucumán
17:01 hs

Los once titulares de River

Los once titulares de River
16:50 hs

Los jugadores de River en el José Fierro

Los jugadores de River en el José Fierro
16:28 hs

Ayer, los jugadors de River recibieron el calor de sus hinchas, en Tucumán

Ayer, los jugadors de River recibieron el calor de sus hinchas, en Tucumán
16:27 hs

En el lugar de los hechos

En el lugar de los hechos

Lo que tenés que saber

Este sábado, Atlético Tucumán y River se enfrentan en el Estadio Monumental Presidente José Fierro por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El cruce resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por conseguir la clasificación a la fase de playoffs del certamen.

Respecto a cómo llegan ambos planteles, el Decano transita un presente positivo ubicándose en el cuarto puesto del grupo con 13 puntos, tras lograr un importante triunfo por 2-1 frente a Racing en Avellaneda durante la jornada previa. Por su parte, el Millonario suma 10 unidades y marcha en el 10° lugar, por lo que llega con la premisa de conseguir su tercera victoria consecutiva para escalar posiciones e ingresar a la zona de clasificación.

El partido se disputará este sábado 12 de septiembre de 2026 a partir de las 17:30 horas (de Argentina). La transmisión en vivo estará a cargo del canal TNT Sports Premium, además de encontrarse disponible vía streaming a través de las plataformas Flow, DIRECTV GO y Telecentro Play.

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