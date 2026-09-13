¿Política? ¡No, gracias!

“Zonas de libertad”

Al reflexionar sobre esta situación, mi amigo Miguel de Oca me hablaba del libro que está leyendo, titulado “Juan Pablo II: Más fuerte que el miedo”. En él se describe cómo Karol Wojtyła animaba a los jóvenes a crear “zonas de libertad” en la Polonia comunista. Frente a quienes decían que no podía hacerse nada contra el comunismo opresor, y frente a quienes se sentían atemorizados por el Estado omnipresente, aquellos espacios de libertad -en las excursiones al campo, las actuaciones teatrales o la creación artística- eran la primera puerta para encontrar el sentido cristiano de la vida con todas sus consecuencias tanto a nivel personal como social.