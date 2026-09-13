Dos Áfricas

Según la Organización Mundial de la Salud, la región africana concentra el 95% de los casos globales de malaria -unos 265 millones en 2024- y 579.000 muertes. Los niños menores de cinco años son los más afectados, representando el 75% de todas las muertes por malaria. Tras años de descenso, los casos comenzaron a aumentar nuevamente en 2020, impulsados por la resistencia a los insecticidas, la falta de financiamiento y las debilidades de los sistemas de salud.

El África subsahariana sigue siendo también el epicentro mundial del VIH/SIDA. A comienzos de 2025, más de dos tercios de todas las personas que viven con VIH se encontraban en esta región. África austral continúa soportando la mayor carga, con tasas de prevalencia en adultos superiores al 10 por ciento en varios países. Esuatini, antes Suazilandia, tiene la prevalencia más alta del mundo, con más del 28 por ciento.