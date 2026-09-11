"Discusiones, peleas y gritos": Natalia Pastorutti confirmó su separación tras casi tres décadas de relación

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por Smith en LAM, el final de la relación no estaría siendo sencillo. “Se habla de un divorcio conflictivo porque no se están poniendo de acuerdo en la división de bienes ni en el tema monetario”, afirmó la periodista. También señaló que había hablado con algunos vecinos, quienes aseguraron que durante el último tiempo se escuchaban discusiones, peleas y gritos. “Nos llegó información de que este último tiempo fue bastante complicado”, agregó.