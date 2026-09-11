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"Discusiones, peleas y gritos": Natalia Pastorutti confirmó su separación tras casi tres décadas de relación

La cantante y hermana de Soledad Pastorutti confirmó que ya no está en pareja con Andrés Manini, con quien se conoció durante la adolescencia y tuvo dos hijos.

NO VA MÁS. Natalia Pastorutti confirmó su separación de Andrés Manini, con quien mantuvo una relación durante casi tres décadas.
NO VA MÁS. Natalia Pastorutti confirmó su separación de Andrés Manini, con quien mantuvo una relación durante casi tres décadas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Natalia Pastorutti confirmó esta semana su separación de Andrés Manini tras casi 30 años de relación en Arequito, en medio de desacuerdos económicos.
  • La pareja inició su vínculo en 1997, se casó en 2013 y tuvo dos hijos; trascendió que el divorcio actual atraviesa un conflicto por la división de bienes y tensiones recientes.
  • Pese a la disputa legal y familiar, la artista prioriza el bienestar de sus hijos mientras continúa el desarrollo de su carrera solista enfocada en el folclore clásico.
Resumen generado con IA

Natalia Pastorutti confirmó su separación de Andrés Manini, con quien mantuvo una relación durante casi tres décadas. La ruptura trascendió esta semana y, según información difundida en televisión, estaría atravesada por diferencias relacionadas con la división de bienes y cuestiones económicas.

La propia cantante se refirió brevemente a la situación en diálogo con LAM, el programa de América TV. Consultada sobre si continuaba en pareja, respondió: “No, no, no. Con él estamos… bueno, es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”.

Pastorutti evitó brindar detalles sobre los motivos de la separación y remarcó que su principal preocupación en este momento es preservar el bienestar de Pascual y Salvador, los dos hijos que tiene en común con Manini.

“La familia súper bien. Es una cuestión privada. Los chicos están bien, que es lo importante”, insistió la artista, en línea con el perfil reservado que tanto ella como su ahora expareja mantuvieron a lo largo de los años.

Una historia que comenzó en la adolescencia

Natalia Pastorutti y Andrés Manini se conocieron cuando eran adolescentes. Ella había contado en el programa PH, conducido por Andy Kusnetzoff, que estaba enamorada de él desde los 13 años. En 1997 comenzaron formalmente su noviazgo y desde entonces permanecieron juntos durante años, atravesando distintas etapas personales y familiares.

La relación se consolidó con el tiempo y en 2013 decidieron casarse. La ceremonia se realizó en la casa de los padres de la cantante, en Arequito, en una celebración íntima y pequeña, según recordó la periodista Pilar Smith.

Fruto del matrimonio nacieron Pascual y Salvador. La familia continuó viviendo en la localidad santafesina y mantuvo siempre un perfil alejado de las cámaras, pese a la popularidad de Natalia y a su vínculo familiar con Soledad Pastorutti.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por Smith en LAM, el final de la relación no estaría siendo sencillo. “Se habla de un divorcio conflictivo porque no se están poniendo de acuerdo en la división de bienes ni en el tema monetario”, afirmó la periodista. También señaló que había hablado con algunos vecinos, quienes aseguraron que durante el último tiempo se escuchaban discusiones, peleas y gritos. “Nos llegó información de que este último tiempo fue bastante complicado”, agregó.

Su presente en la música

Mientras atraviesa este momento personal, Natalia Pastorutti continúa con su carrera musical. Este año lanzó un nuevo disco y meses atrás habló sobre el proyecto en una entrevista con La Nación.

Para ese trabajo seleccionó seis canciones, entre ellas “Que siga latiendo” y “Puerto de Santa Cruz”, de Horacio Guarany. Durante aquella conversación, la cantante reconoció además que todavía le cuesta acostumbrarse a una industria en la que los lanzamientos son exclusivamente digitales.

Desde que comenzó su carrera como solista, en 2019, Pastorutti mantuvo un fuerte vínculo con el folclore tradicional. “No busco modernizarlo y cambiarle la esencia, sino continuar con el estilo que tienen las canciones clásicas”, había explicado al referirse a su manera de abordar el género.

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