"Vuelvo a ir a La Bombonera": Javier Milei pidió a Lionel Scaloni para Boca y abrió la puerta a su regreso a la cancha
El Presidente citó una vieja entrevista de Alejandro Fantino con el DT campeón del mundo y bromeó con romper su prolongada ausencia en el estadio "xeneize" si el de Pujato asume la conducción técnica.
Resumen para apurados
- Javier Milei afirmó en la red X que volvería a La Bombonera si Lionel Scaloni dirige a Boca Juniors, tras reaccionar hoy a una entrevista por su pública admiración al DT.
- Milei se alejó de Boca por diferencias con la gestión de Juan Román Riquelme y no asiste al estadio desde 2011, tras el retiro como futbolista de Martín Palermo.
- La declaración reaviva el debate sobre el futuro de Scaloni tras su ciclo en la Selección y expone las tensiones políticas entre el Presidente y la dirigencia del club.
Javier Milei volvió a exteriorizar públicamente su admiración por Lionel Scaloni y sacudió el ambiente deportivo al manifestar su entusiasmo ante la posibilidad de que el entrenador de la selección argentina dirija en algún momento a Boca Juniors. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario citó con tono jocoso un recorte audiovisual de una entrevista que el técnico de Pujato le concedió hace dos años al periodista Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, donde el conductor insistía en postularlo para el banco de Brandsen 805: “Alejandro Fantino le propone al mega gigante Scaloni dirigir a Boca. Dejen de joder revoleando nombres de personas que admiro tanto porque vuelvo a ir a la Bombonera... Ciao!”, escribió el jefe de Estado.
En aquel intercambio que motivó la reacción presidencial, Scaloni había evitado encasillarse en una vereda y dejó abierta la puerta a cualquier institución una vez que finalice su vínculo contractual con la "Albiceleste", señalando incluso con humor que sus hijos son simpatizantes de River Plate para intentar eludir la presión del entrevistador. El aprecio de Milei por la figura del estratega no es nuevo: meses atrás, el mandatario había manifestado que considera al oriundo de Santa Fe sumamente capacitado para impartir clases de liderazgo en universidades de primer nivel y admitió que, si bien le gustaría conocerlo personalmente, optó por no generar ese contacto para evitar exponerlo a la polarización política.
El guiño hacia el club de la Ribera tiene un peso adicional debido a las marcadas diferencias que el libertario sostiene con el presente institucional del club. Milei explicó en diversas apariciones públicas que se distanció de su condición de hincha a raíz de las conducciones recientes y del regreso de Juan Román Riquelme como jugador en 2013, afirmando que no volvió a pisar el estadio desde la jornada del retiro de Martín Palermo en 2011. 15 años después de aquella despedida del "Titán", y conservando todavía su carnet de socio de la institución, el Presidente deslizó que solo la presencia de Scaloni en el banco "xeneize" podría convencerlo de volver a ocupar una butaca en La Bombonera.