"Vuelvo a ir a La Bombonera": Javier Milei pidió a Lionel Scaloni para Boca y abrió la puerta a su regreso a la cancha

Javier Milei volvió a exteriorizar públicamente su admiración por Lionel Scaloni y sacudió el ambiente deportivo al manifestar su entusiasmo ante la posibilidad de que el entrenador de la selección argentina dirija en algún momento a Boca Juniors. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario citó con tono jocoso un recorte audiovisual de una entrevista que el técnico de Pujato le concedió hace dos años al periodista Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, donde el conductor insistía en postularlo para el banco de Brandsen 805: “Alejandro Fantino le propone al mega gigante Scaloni dirigir a Boca. Dejen de joder revoleando nombres de personas que admiro tanto porque vuelvo a ir a la Bombonera... Ciao!”, escribió el jefe de Estado.