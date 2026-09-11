El Gobierno cruzó a los que cuestionan la candidatura de Jaldo: “Quieren excluir a quien no pueden vencer en las urnas”
El ministro de Gobierno y Justicia rechazó los planteos de sectores políticos que anticiparon que recurrirán a los tribunales para cuestionar una eventual postulación del gobernador en 2027. Aseguró que la Constitución provincial habilita su candidatura
Resumen para apurados
- En Tucumán, el ministro Regino Amado defendió la postulación de Osvaldo Jaldo para 2027 ante las amenazas de judicialización de la oposición.
- Sectores opositores planean recurrir a la Justicia, pero el oficialismo sostiene que el artículo 90 de la Constitución provincial avala una reelección consecutiva.
- La controversia anticipa una batalla legal clave en los tribunales que definirá el tablero electoral y las futuras candidaturas en la provincia.
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, salió al cruce de los sectores políticos que anticiparon que recurrirán a la Justicia para intentar impedir que Osvaldo Jaldo compita por la Gobernación en 2027. El funcionario defendió la interpretación constitucional que habilita la postulación del mandatario y atribuyó los cuestionamientos a una estrategia electoral de sus adversarios.
“La invocación de una supuesta afectación a la periodicidad de los mandatos para negar la reelección del Gobernador Jaldo carece de todo sustento constitucional y encubre, en rigor, un objetivo ajeno al debate jurídico: excluir a quien no se puede vencer en las urnas”, sostuvo Amado.
El ministro fundamentó su posición en el artículo 90 de la Constitución de Tucumán. “Es claro: fija un mandato de cuatro años y autoriza, en el mismo texto, una reelección inmediata”, señaló. En ese sentido, argumentó que el principio de periodicidad de los mandatos no impide una nueva postulación del actual mandatario. “La periodicidad -garantía republicana consagrada en el primer artículo de la Constitución Nacional y replicada en la provincial- se satisface con la existencia de plazo cierto y límite a la perpetuación, no con la exclusión de quien busca renovar su mandato como Gobernador por una única vez consecutiva”, expresó.
Amado endureció luego su respuesta a quienes plantean la posibilidad de recurrir a los tribunales contra la candidatura del gobernador. “Sostener lo contrario significa utilizar para vetar, por la puerta trasera de una hermenéutica forzada, al candidato con mayores posibilidades electorales. Es, en definitiva, una maniobra para ganar por afuera de la elección: sustituir la decisión soberana del pueblo por una supuesta restricción que la propia Constitución no establece”, afirmó.
El funcionario también apeló a antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sostener su interpretación. En particular, mencionó los casos “Weretilneck” y “Uñac”, que consideró aplicables a la discusión sobre los límites constitucionales a las reelecciones.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el criterio en "Weretilneck" y "Uñac", donde la reelección expresamente autorizada por la norma local fue considerada compatible con el principio republicano y de periodicidad, en tanto subsiste el límite temporal y la posibilidad de alternancia futura”, sostuvo.
Finalmente, Amado aseguró que el gobernador no modificará su agenda a raíz de las advertencias de judicialización. Según expresó, Jaldo continuará concentrado en la gestión y será el electorado el que defina el resultado en los comicios provinciales de mayo.
“Convencidos de la vigencia y claridad de la norma constitucional tucumana,el actual Gobernador no va a distraer sus esfuerzos en contestar estas amenazas porque está claro que cuando lo que se avizora no lograr en las urnas,se pretende lograr en los tribunales. Pero con gestión y la constitución bajo el brazo, en mayo próximo el resultado lo van a dar las urnas”.