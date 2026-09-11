El Gobierno cruzó a los que cuestionan la candidatura de Jaldo: “Quieren excluir a quien no pueden vencer en las urnas”

El ministro fundamentó su posición en el artículo 90 de la Constitución de Tucumán. “Es claro: fija un mandato de cuatro años y autoriza, en el mismo texto, una reelección inmediata”, señaló. En ese sentido, argumentó que el principio de periodicidad de los mandatos no impide una nueva postulación del actual mandatario. “La periodicidad -garantía republicana consagrada en el primer artículo de la Constitución Nacional y replicada en la provincial- se satisface con la existencia de plazo cierto y límite a la perpetuación, no con la exclusión de quien busca renovar su mandato como Gobernador por una única vez consecutiva”, expresó.