“Más perdidos que GPS sin batería”: Enrique Romero apuntó contra la oposición

La referencia a “La Divina Comedia”

El dirigente peronista volvió a recurrir a la obra de Dante Alighieri para cuestionar a los dirigentes opositores. “En La Divina Comedia, el infierno se presenta como un vasto laberinto de sufrimiento moral, que alberga falsificadores y otras yerbas, y en su centro exacto, está Satanás: que hoy sería Leopoldo Milei quien emerge como una parodia grotesca de lo que debería ser un Presidente, simbolizando la frialdad del odio que congela el alma de los que se desesperaron de tanto esperar y se perdieron de tanto buscar (Sic)”.