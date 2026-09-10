“Más perdidos que GPS sin batería”: Enrique Romero apuntó contra la oposición

Resumen para apurados
- En Tucumán, el exfuncionario Enrique Romero criticó a la oposición y llamó a respaldar a Osvaldo Jaldo para asegurar el triunfo del peronismo en los comicios provinciales de 2027.
- El dirigente recurrió a citas de La Divina Comedia para cuestionar a referentes opositores y responsabilizó al gobierno nacional de Javier Milei por la crisis socioeconómica actual.
- Romero fijó como metas peronistas retener la intendencia de San Miguel de Tucumán y recuperar distritos opositores como Yerba Buena y Concepción en los comicios de 2027.
El ex subsecretario de Tránsito y Transporte de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, lanzó fuertes críticas contra dirigentes de la oposición y sostuvo que el peronismo debe trabajar para “promover la victoria” de Osvaldo Jaldo en las elecciones provinciales de mayo de 2027.
“Juan Catalán, Lisandro Manzur y Leopoldo Milei: tres luciérnagas que necesitan de la oscuridad para poder brillar (Sic)”, afirmó Romero en el arranque de su descargo. “A los tres se les puede intercalar los nombres, ya que integran el mismo triángulo, donde sus apellidos parecieran pertenecer a la estructura del Infierno de la Divina Comedia, donde se encuentran falsificadores, traidores y otras yerbas”, añadió.
Romero consideró que “la Argentina se encuentra en un laberinto de sufrimiento moral donde Leopoldo Milei, el adorador de Margaret Thatcher y bufón de Trump, es solo una parodia grotesca de un apátrida, a quien acompañan Lisandro Manzur que casi no habló en el Senado, ni presentó un solo proyecto en beneficio de la Provincia ni la Nación; y Juan Catalán que llora, mientras ven cómo transforman la pobreza en indigencia y convierten a la clase media en pobre (Sic)”.
“Los tres están ‘más perdidos que GPS sin batería’, y padecen de una expresión delirante del yo, caracterizada por el delirio de grandeza, sintiéndose imbuidos de una misión sagrada, ‘que es la de decir sandeces’, considerándose elegidos mientras la realidad les desmiente sus delirios megalomaníacos”, sostuvo.
La referencia a “La Divina Comedia”
El dirigente peronista volvió a recurrir a la obra de Dante Alighieri para cuestionar a los dirigentes opositores. “En La Divina Comedia, el infierno se presenta como un vasto laberinto de sufrimiento moral, que alberga falsificadores y otras yerbas, y en su centro exacto, está Satanás: que hoy sería Leopoldo Milei quien emerge como una parodia grotesca de lo que debería ser un Presidente, simbolizando la frialdad del odio que congela el alma de los que se desesperaron de tanto esperar y se perdieron de tanto buscar (Sic)”.
“En resumidas cuentas, estos tres perversos me recuerdan a la teoría de Nietzsche sobre la preponderancia de las interpretaciones por sobre los hechos, creyendo que el poder es la capacidad de instalar la propia interpretación como verdad”, sumó.
El llamado de Romero al peronismo de cara a 2027
Para finalizar, el dirigente planteó cuál debería ser, a su criterio, el objetivo del peronismo tucumano en los próximos comicios.
“Los peronistas debemos promover la victoria de Jaldo, la retención del Municipio Capitalino y recuperar Yerba Buena y Concepción”, cerró.