Primera B: Alianza Deportiva goleó y Sacachispa consiguió su segunda victoria

Resumen para apurados
- Fundación F.O. VAD y Deportivo Sacachispa ganaron este viernes en Tucumán al inicio de la fecha 4 de la Primera B, buscando el ascenso a la máxima categoría liguista.
- Fundación goleó 3-0 a La Candelaria con doblete de Diego Maza, mientras que Sacachispa venció 3-1 a La Florida, logrando su primer triunfo en esta segunda fase del torneo.
- La fecha continuará el sábado con tres duelos y cerrará el miércoles, en una reñida competencia que otorgará dos plazas en la división de honor de la Liga Tucumana.
La cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Anual de Primera B comenzó este viernes con dos encuentros importantes en la lucha por los dos ascensos a la máxima categoría de la Liga Tucumana para 2027.
Alianza Deportiva tuvo un estreno contundente en la jornada y derrotó 3-0 a La Candelaria, en cancha de San José. Rodrigo García abrió el camino para el equipo dirigido por Iván Loza, mientras que Diego Maza convirtió por duplicado para completar la goleada.
En el otro encuentro, Deportivo Sacachispa consiguió su segunda victoria en esta segunda fase al superar 3-1 a La Florida, en cancha de Mariano Moreno. Brahian Valdez, Agustín Sanna y Alejandro Sequeira marcaron los goles del ganador, mientras que Jorge Herrera convirtió el descuento.
La actividad continuará este sábado con tres encuentros. Por el Grupo A, Defensores de El Mollar enfrentará a Barrio 20 de Junio.
En el Grupo B, Fundación Apóstoles Futuro recibirá a Pozo Largo FC en cancha de San Antonio, mientras que Fundación Marapa se medirá con Los Independientes en el estadio de Lastenia.
La cuarta fecha se completará el miércoles 16, cuando Deportivo Trancas enfrente a Eudoro Avellaneda.