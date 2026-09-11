Juegos, premios y descuentos: los 21K de LA GACETA ya empiezan a palpitarse

Resumen para apurados
- Marathon organizó en Tucumán una jornada con descuentos para promover la carrera 21K de LA GACETA, que se disputará el próximo 11 de octubre.
- A un mes del evento, los asistentes al local participaron de juegos y accedieron a un 25% de descuento para inscribirse en las distancias de 5K, 10K y 21K.
- La propuesta busca incentivar tanto a corredores experimentados como a principiantes, consolidando la prueba como una cita atlética clave en la provincia.
La cuenta regresiva para los 21K de LA GACETA ya está en marcha. A un mes de la carrera, Marathon realizó una actividad especial en su local de 25 de Mayo 251 para comenzar a vivir el clima de uno de los eventos deportivos que tendrá Tucumán el próximo 11 de octubre.
Durante la jornada, quienes se acercaron al comercio pudieron participar de diferentes juegos, llevarse premios y conocer más detalles sobre la competencia. Además, tuvieron la posibilidad de aprovechar un beneficio especial para sumarse a la carrera.
“La gente obtuvo un descuento del 25% en cualquiera de las distancias: 5, 10 y 21 kilómetros. Los que se acercaron se coparon y pasaron un buen momento en la previa de los 21K de LA GACETA”, explicó Viviana Villarreal, atleta referente de Marathon, que coordinaba la actividad en el local.
La propuesta buscó acercar la competencia tanto a corredores experimentados como a quienes quieran animarse a participar en alguna de las distancias disponibles.
“La idea principal es invitarlos a correr el 11 de octubre esta importante carrera que habrá en Tucumán”, agregó Villarreal, en relación al objetivo de la activación.
Con juegos, premios e inscripciones, la actividad sirvió como primer anticipo de lo que se vivirá dentro de un mes. El 11 de octubre, los corredores tendrán tres alternativas para ser parte de la propuesta: 5K, 10K y la distancia principal de 21K.