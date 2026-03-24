Los mejores celulares por menos de $700.000: potencia de gama alta a precio accesible

Seleccionar un celular exige actualmente una planificación financiera rigurosa debido a la volatilidad económica y la constante llegada de nuevos modelos. Resulta sorprendente cómo funciones antes exclusivas de la gama alta, con precios exorbitantes, ahora se encuentran en equipos mucho más accesibles. Estos smartphones de presupuesto medio ofrecen pantallas de gran nitidez, autonomía para toda la jornada y procesadores solventes que permiten gestionar múltiples aplicaciones de forma fluida.
Para una buena compra se necesita detectar qué dispositivos mantienen un equilibrio real entre el costo y la experiencia de uso cotidiano. Más allá de los números en la ficha técnica, importa comprender el rendimiento práctico del sistema de cámaras y la durabilidad del hardware. Identificar estas opciones equilibradas permite obtener un rendimiento sólido sin necesidad de comprometer excesivamente la economía personal.
Los celulares que podés comprar por menos de 700 mil pesos
Según el medio Iprofesional estos son los mejores modelos con buenas prestaciones de alta gama.
Samsung Galaxy A17: el más completo de gama baja
Samsung posiciona este modelo como su opción más equilibrada por $699.999. La variante de 256 GB incorpora Gemini Live, el asistente de Google que facilita la organización de tareas diarias.
Su panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas ofrece fluidez mediante 90 Hz de refresco. La protección Gorilla Glass Victus asegura una resistencia superior ante posibles impactos accidentales.
El conjunto fotográfico dispone de un sensor principal de 50 MP y lentes complementarios para capturas amplias o detalles cercanos. La cámara frontal cumple con creces para retratos casuales y videollamadas.
Este equipo destaca por la promesa de soporte extendido en parches de seguridad. Tal compromiso de la marca brinda una tranquilidad poco frecuente en este segmento de precio.
Motorola: dos opciones según prioridades
Motorola brinda dos alternativas competitivas bajo el techo de los $700.000. Ambas propuestas apuntan a perfiles de usuario con necesidades claramente diferenciadas.
El moto g17 cuesta $399.999 en su versión con mayor almacenamiento. Incluye un sensor Sony de 50 MP y una cámara selfie de alta resolución, posicionándose como una solución económica y solvente.
La experiencia multimedia sobresale gracias al sonido estéreo con tecnología Dolby Atmos. Representa el punto justo para quienes buscan funciones esenciales sin gastar de más.
Por $699.999, el moto g77 prioriza el apartado fotográfico con una lente de 108 MP. Este componente permite realizar acercamientos de calidad sin perder nitidez en la imagen.
Su pantalla alcanza niveles de brillo excepcionales y una tasa de refresco de 120 Hz. Además, posee certificación de resistencia militar y protección contra el agua para mayor durabilidad.
La autonomía depende de una batería de 5.200 mAh con carga veloz. Resulta la elección lógica para los entusiastas de la fotografía que exigen rendimiento durante todo el día.
Nubia: diseño y sonido como diferenciadores
Nubia prefiere apostar por rasgos únicos en lugar de seguir las tendencias generales. Sus dos modelos vigentes presentan características muy específicas para nichos concretos.
El Nubia Music 2 se vende por $259.999 y destaca por su potente altavoz externo. Supera ampliamente el volumen estándar del mercado, ideal para prescindir de auriculares.
La herramienta Tap To Share facilita el intercambio de canciones de manera social y rápida. Su configuración interna de memoria garantiza un funcionamiento fluido en las tareas básicas.
Con solo 6.7 mm de perfil, el Nubia Air se corona como el dispositivo más fino del grupo por $529.999. Su ligereza aporta una comodidad notable durante el transporte diario.
La pantalla AMOLED de alta resolución resulta perfecta para el consumo de redes sociales. El sistema operativo gestiona la multitarea con agilidad gracias a los 120 Hz del panel.
Las cámaras emplean inteligencia artificial para optimizar los resultados de forma automática. El sensor de 50 MP y la frontal de 20 MP cubren todas las necesidades visuales del usuario.
Xiaomi: dos REDMI con funciones inteligentes
Xiaomi introduce dos integrantes de la familia REDMI con prestaciones que desafían su costo. Ambos dispositivos integran herramientas inteligentes que elevan la experiencia de uso.
El REDMI A5 tiene un valor de $299.999 y equipa una cámara dual optimizada para la oscuridad. Su sensor logra captar mayor luminosidad, mejorando las fotos nocturnas significativamente.
El panel frontal protege la vista mediante una tecnología que reduce la luz azul. El procesador interno equilibra la potencia necesaria con un consumo de energía muy bajo.
Su batería permite visualizar videos durante más de veinte horas de forma ininterrumpida. Esta cifra de autonomía resulta difícil de igualar dentro de la competencia directa.
El REDMI 15C sube a los $399.999 y presenta un chasis delgado y resistente. Su arquitectura soporta salpicaduras y polvo, aumentando la vida útil del producto.
La función de carga inversa permite utilizar el teléfono como una batería externa para otros equipos. El sistema HyperOS 2 garantiza una sincronización total entre móviles y tabletas de la marca.
La elección de un smartphone accesible hoy implica acceder a tecnologías antes prohibitivas. El catálogo nacional actual brinda alternativas reales con pantallas excelentes y cámaras muy capaces.
La decisión final requiere analizar qué funciones ocupan el primer lugar en la lista personal. El mercado segmenta bien entre quienes buscan fotos, sonido, diseño compacto o durabilidad.
Samsung ofrece soporte a largo plazo mientras Motorola y Xiaomi compiten en potencia y versatilidad. Cada usuario encuentra su aliado ideal según el presupuesto disponible y sus preferencias cotidianas.