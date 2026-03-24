Los mejores celulares por menos de $700.000: potencia de gama alta a precio accesible

Para una buena compra se necesita detectar qué dispositivos mantienen un equilibrio real entre el costo y la experiencia de uso cotidiano. Más allá de los números en la ficha técnica, importa comprender el rendimiento práctico del sistema de cámaras y la durabilidad del hardware. Identificar estas opciones equilibradas permite obtener un rendimiento sólido sin necesidad de comprometer excesivamente la economía personal.