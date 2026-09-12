Maíz: la BCR pronostica un buen número de cosecha

¿Qué cambió entonces? ¿Mejoró la situación con los mayores precios que mostró el maíz en los últimos 30 días? “La ecuación no cambió. Sin embargo, no se ve presencia de chicharrita. Y entre promociones, bonificaciones, agroquímicos y descuentos que se ofrecen con la compra de semilla, la caída de área va a ser menor”, explican los técnicos. Desde Chaco agregan que hay poco crédito y que no hay plata para herbicidas. “Se volvió a disquear los lotes. Nadie quiere dejar el lote con malezas hasta fin de año. Por eso se está sembrando como nunca soja de primavera, sorgo y sí, también maíz temprano, casi como el año pasado. Se sembró hace 20 días. Ese maíz funciona como criadero de Dalbulus maidis y el pico poblacional se lo traslada al resto que siembra a fin de año”. En Santiago del Estero, pasa algo similar: “Hay algo de maíz sembrado temprano, pero sería menos que el año pasado. Se está sembrando mucha soja primavera y girasol”. De esta manera, ahora se tiene en cuenta en Chaco y Santiago una disminución interanual de área maicera que pasa de niveles de un 40% a un 26% y 27%, respectivamente.