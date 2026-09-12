Del 23 al 25 de este mes Tucumán albergará el Congreso Internacional de Drones 2026

Tucumán se prepara para convertirse en uno de los puntos de encuentro más importantes de la región en torno de las tecnologías de drones. Del 23 al 25 del mes en curso, la provincia albergará el Congreso Internacional de Drones 2026, un encuentro que reunirá a investigadores, especialistas, empresas, organismos públicos, universidades, profesionales, pilotos y desarrolladores de la Argentina y de otros países.
Bajo el lema “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible”, el Congreso propone analizar el presente y el futuro de una tecnología que dejó de ser una simple herramienta para convertirse en un ecosistema de innovación con aplicaciones que atraviesan prácticamente todas las actividades de la sociedad.
El encuentro, organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), por Kampu SRL y por Carlos Bermúdez, se llevará a cabo en la SRT (avenida Camino del Perú 1.050).
La propuesta combinará conferencias magistrales, sesiones técnicas, paneles transversales, presentación de trabajos científicos, experiencias profesionales, demostraciones y espacios de intercambio, con una fuerte participación nacional e internacional.
Los drones dejaron de ser dispositivos experimentales o herramientas reservadas a sectores especializados. Hoy forman parte de un ecosistema tecnológico que integra aeronaves, sensores, inteligencia artificial, comunicaciones y análisis de datos. Su principal valor consiste en observar, medir, intervenir y transportar de manera rápida y precisa, incluso en lugares de difícil acceso o en situaciones donde existe riesgo para las personas.
En el ámbito mundial, su impacto se extiende a la agricultura, la minería, la energía, la infraestructura, la seguridad, las emergencias, la conservación ambiental, la logística, la investigación científica y la producción audiovisual. Permiten obtener información de alta resolución, automatizar tareas, reducir tiempos operativos y mejorar la calidad de las decisiones. Su crecimiento exige regulación, capacitación, mantenimiento y criterios claros de seguridad y responsabilidad.
En la Argentina
En la Argentina, los drones adquieren una importancia estratégica debido a la extensión del territorio y a la diversidad de sus actividades. Aunque no existe un censo público único y actualizado que reúna los equipos recreativos, profesionales, industriales, estatales y agrícolas, las estimaciones del sector ubican el parque en aproximadamente 10.000 drones en circulación. Se utilizan en fotografía y producción audiovisual, topografía y cartografía, inspección de infraestructura y energía, minería, seguridad, emergencias, ambiente, investigación, logística y producción agropecuaria.
Dentro de ese universo, la agricultura constituye uno de los segmentos de mayor crecimiento. Se estima que ya existen más de 2.000 drones agrícolas operativos en el país, destinados principalmente a pulverización, distribución de sólidos, siembra, monitoreo y relevamiento multiespectral. La cifra muestra que el dron agrícola ya no es una tecnología experimental, sino una herramienta productiva incorporada por contratistas, productores y empresas de servicios.
En el norte argentino no existe un registro público consolidado por provincia. A partir de las ventas acumuladas, la actividad de distribuidores y prestadores y la presencia observada en Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y otras provincias del norte, se estima que operan aproximadamente 600 drones agrícolas. Su utilización crece en caña de azúcar, citrus, soja, maíz, poroto, tabaco, horticultura, frutales, pasturas y cultivos de zonas de difícil acceso.
Para Tucumán y la región, esta expansión representa una oportunidad concreta: puede mejorar la competitividad, generar nuevos servicios y empleos especializados y vincular a empresas, universidades, organismos públicos y productores. La diversidad agroindustrial, ambiental, urbana, minera y energética del NOA convierte al territorio en un espacio especialmente favorable para desarrollar estas aplicaciones.
El desafío no pasa solo por incorporar equipos, sino por formar personas capaces de utilizarlos con seguridad, transformar los datos en decisiones y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada territorio. En ese contexto, el Congreso Internacional de Drones 2026 busca posicionar a Tucumán como punto de encuentro regional para el conocimiento, la innovación y la cooperación.
El evento tratará cuatro ámbitos principales:
• Producción. Agricultura de precisión, ganadería, topografía, riego, monitoreo productivo, aplicaciones, fotogrametría y generación de recomendaciones agronómicas.
• Ambiente y territorio. Monitoreo de flora y fauna, incendios, recursos hídricos, conservación, restauración ecológica, relevamiento de áreas y planificación territorial.
• Sociedad y servicios públicos. Infraestructura, ciudades inteligentes, seguridad, emergencias, búsqueda y rescate, logística, arqueología y patrimonio cultural.
• Cultura y comunicación. Producción audiovisual, fotografía, eventos, deportes y nuevas experiencias visuales.