Del 23 al 25 de este mes Tucumán albergará el Congreso Internacional de Drones 2026

Tucumán se prepara para convertirse en uno de los puntos de encuentro más importantes de la región en torno de las tecnologías de drones. Del 23 al 25 del mes en curso, la provincia albergará el Congreso Internacional de Drones 2026, un encuentro que reunirá a investigadores, especialistas, empresas, organismos públicos, universidades, profesionales, pilotos y desarrolladores de la Argentina y de otros países.