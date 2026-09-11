GP de España: cómo es Madring, curva por curva, y qué necesita mejorar Franco Colapinto

Desde allí comienza la Subida de las Cárcavas, con una pendiente superior al 8% hasta alcanzar el punto más alto del trazado en la curva 7. Luego aparece El Búnker, una curva ciega cuyo nombre recuerda las construcciones de la Guerra Civil española ubicadas en las inmediaciones. Es una de las zonas que inquietaban a los pilotos antes de salir: si un auto queda detenido detrás de una curva sin visibilidad, la reacción de los comisarios deberá ser inmediata.