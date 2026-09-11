Corazón y pasaje a octavos: Argentina dio vuelta un partidazo ante México y avanzó en el Mundial Sub 20 femenino

El plan inicial de la "Albiceleste" apostó a un esquema más replegado y directo respecto de sus presentaciones previas. La fórmula dio rédito a los 29 minutos, cuando Annika Paz ganó de cabeza en el área rival y abrió el marcador tras un impacto que dio en el poste antes de entrar. El combinado azteca reaccionó rápido: a los 36, Deiry Ramírez clavó un potente remate en el ángulo para estampar la paridad y, sobre el cierre del primer tiempo, la propia atacante capitalizó una desatención defensiva para sellar el 2-1 con el que ambos elencos se fueron al descanso.