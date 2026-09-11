DeportesFútbol

Corazón y pasaje a octavos: Argentina dio vuelta un partidazo ante México y avanzó en el Mundial Sub 20 femenino

El conjunto dirigido por Christian Meloni remontó un resultado adverso, reaccionó en el tramo final del complemento y selló su boleto a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. Este miércoles afrontará el cruce por un lugar entre los ocho mejores del certamen.

ALIVIO. A 12 minutos del final, Alma Velasco Heim consiguió el empate que aseguraba la clasificación.
ALIVIO. A 12 minutos del final, Alma Velasco Heim consiguió el empate que aseguraba la clasificación.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La selección argentina femenina Sub 20 venció 3-2 a México en Polonia y clasificó a los octavos de final del Mundial tras quedar segunda en el Grupo A.
  • El equipo de Meloni remontó el 1-2 con goles de Velasco y Delgado en el final, logrando un récord inédito de dos victorias en una misma Copa del Mundo.
  • La Albiceleste jugará este miércoles los octavos de final ante un rival del Grupo C, buscando acceder a los cuartos de final por primera vez en su historia.
Resumen generado con IA

La selección argentina femenina Sub 20 venció 3-2 a México por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Polonia. Con este resultado, el elenco albiceleste se clasificó a los octavos de final por segunda vez en su historia y alcanzó una marca inédita para la categoría: sumar dos triunfos en una misma edición mundialista. Pese a que el empate le alcanzaba para asegurar la segunda colocación del Grupo A, el equipo nacional fue a buscar los tres puntos hasta el final.

El plan inicial de la "Albiceleste" apostó a un esquema más replegado y directo respecto de sus presentaciones previas. La fórmula dio rédito a los 29 minutos, cuando Annika Paz ganó de cabeza en el área rival y abrió el marcador tras un impacto que dio en el poste antes de entrar. El combinado azteca reaccionó rápido: a los 36, Deiry Ramírez clavó un potente remate en el ángulo para estampar la paridad y, sobre el cierre del primer tiempo, la propia atacante capitalizó una desatención defensiva para sellar el 2-1 con el que ambos elencos se fueron al descanso.

El complemento arrancó exigido. México estuvo a punto de estirar la diferencia con un nuevo tanto de Ramírez, pero el VAR intervino para anular la jugada por una mano previa de la delantera. Tras superar ese momento y sostenerse en las notables intervenciones de la arquera Priscila Siben ante los embates de Montserrat Saldívar y Alexa Soto, el conjunto albiceleste adelantó líneas. El esfuerzo encontró recompensa a los 78 minutos: tras un rebote derivado de un tiro libre, la zaguera Alma Velasco Heim capturó el balón y sacó un bombazo para decretar el 2-2 que devolvía la clasificación.

El seleccionado nacional encontró el gol del triunfo en el tiempo de descuento. A los 92 minutos, cuando todo México estaba jugado en ataque, Dolores Delgado forzó un error y definió con el arco desguarnecido para desatar el festejo de todo el banco argentino.

Con seis unidades en su haber, Argentina cerró la zona como escolta de Polonia y ahora espera por la definición del Grupo C (integrado por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur) para conocer a su próximo adversario, al que enfrentará el miércoles 16 de septiembre desde las 10 en busca de un lugar histórico en los cuartos de final.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos
1

La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833
2

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura
3

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos
4

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos

San Martín apartó a Nicolás Ferreyra tras sus declaraciones y el futuro del defensor en el club es incierto
5

San Martín apartó a Nicolás Ferreyra tras sus declaraciones y el futuro del defensor en el club es incierto

Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?
3

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
4

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil
5

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

Más Noticias
San Martín apartó a Nicolás Ferreyra tras sus declaraciones y el futuro del defensor en el club es incierto

San Martín apartó a Nicolás Ferreyra tras sus declaraciones y el futuro del defensor en el club es incierto

La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos

La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos

Boca recibe a Central Córdoba con la mira puesta en la cima de la Zona A: hora, TV y formaciones

Boca recibe a Central Córdoba con la mira puesta en la cima de la Zona A: hora, TV y formaciones

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Comentarios