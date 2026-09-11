Corazón y pasaje a octavos: Argentina dio vuelta un partidazo ante México y avanzó en el Mundial Sub 20 femenino
El conjunto dirigido por Christian Meloni remontó un resultado adverso, reaccionó en el tramo final del complemento y selló su boleto a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. Este miércoles afrontará el cruce por un lugar entre los ocho mejores del certamen.
Resumen para apurados
- La selección argentina femenina Sub 20 venció 3-2 a México en Polonia y clasificó a los octavos de final del Mundial tras quedar segunda en el Grupo A.
- El equipo de Meloni remontó el 1-2 con goles de Velasco y Delgado en el final, logrando un récord inédito de dos victorias en una misma Copa del Mundo.
- La Albiceleste jugará este miércoles los octavos de final ante un rival del Grupo C, buscando acceder a los cuartos de final por primera vez en su historia.
La selección argentina femenina Sub 20 venció 3-2 a México por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Polonia. Con este resultado, el elenco albiceleste se clasificó a los octavos de final por segunda vez en su historia y alcanzó una marca inédita para la categoría: sumar dos triunfos en una misma edición mundialista. Pese a que el empate le alcanzaba para asegurar la segunda colocación del Grupo A, el equipo nacional fue a buscar los tres puntos hasta el final.
El plan inicial de la "Albiceleste" apostó a un esquema más replegado y directo respecto de sus presentaciones previas. La fórmula dio rédito a los 29 minutos, cuando Annika Paz ganó de cabeza en el área rival y abrió el marcador tras un impacto que dio en el poste antes de entrar. El combinado azteca reaccionó rápido: a los 36, Deiry Ramírez clavó un potente remate en el ángulo para estampar la paridad y, sobre el cierre del primer tiempo, la propia atacante capitalizó una desatención defensiva para sellar el 2-1 con el que ambos elencos se fueron al descanso.
El complemento arrancó exigido. México estuvo a punto de estirar la diferencia con un nuevo tanto de Ramírez, pero el VAR intervino para anular la jugada por una mano previa de la delantera. Tras superar ese momento y sostenerse en las notables intervenciones de la arquera Priscila Siben ante los embates de Montserrat Saldívar y Alexa Soto, el conjunto albiceleste adelantó líneas. El esfuerzo encontró recompensa a los 78 minutos: tras un rebote derivado de un tiro libre, la zaguera Alma Velasco Heim capturó el balón y sacó un bombazo para decretar el 2-2 que devolvía la clasificación.
El seleccionado nacional encontró el gol del triunfo en el tiempo de descuento. A los 92 minutos, cuando todo México estaba jugado en ataque, Dolores Delgado forzó un error y definió con el arco desguarnecido para desatar el festejo de todo el banco argentino.
Con seis unidades en su haber, Argentina cerró la zona como escolta de Polonia y ahora espera por la definición del Grupo C (integrado por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur) para conocer a su próximo adversario, al que enfrentará el miércoles 16 de septiembre desde las 10 en busca de un lugar histórico en los cuartos de final.