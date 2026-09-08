Goleada histórica: la selección argentina aplastó 8-0 a Benín en el Mundial Sub 20 femenino

Obligado a sumar de a tres tras el tropiezo 3-0 en el debut frente a las anfitrionas polacas, el combinado nacional impuso condiciones desde el inicio. A los 15 minutos, Vinhas rompió el cero con un certero cabezazo tras un córner, y sobre los 32 Diz amplió la ventaja con un violento zurdazo desde fuera del área. Antes del descanso, Paz comenzó a edificar su show personal al conectar un envío de Camila Ochoa. En el complemento se desató el vendaval: la atacante de River volvió a golpear al inicio con una definición con el arco libre, mientras que la jugadora de Inter de Milán selló su póker tras capitalizar un rebote de un penal propio, desviar un tiro de Dolores Delgado y empujar otra pelota suelta, antes de que Aguilar le pusiera cifras definitivas al resultado con un remate cruzado.