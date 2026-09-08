Goleada histórica: la selección argentina aplastó 8-0 a Benín en el Mundial Sub 20 femenino
Con cuatro goles de Annika Paz y un doblete de Mercedes Diz, el equipo de Christian Meloni consiguió el triunfo más abultado de su historia en la categoría. Este viernes definirá el pasaje a los octavos de final frente a México.
Resumen para apurados
- La selección argentina femenina Sub 20 goleó 8-0 a Benín en Polonia por la segunda fecha del Mundial, logrando la victoria más abultada de su historia para seguir en carrera.
- Con cuatro goles de Annika Paz, el equipo se recuperó de la caída 3-0 en el debut ante Polonia y dominó el partido con tantos de Mercedes Diz, Julia Vinhas y Julieta Aguilar.
- El triunfo mejoró la diferencia de gol y dejó al equipo albiceleste a un paso de los octavos de final, clasificación que definirá el próximo viernes en su duelo ante México.
La selección argentina femenina Sub 20 se recuperó con una actuación brillante en la Copa del Mundo de Polonia. Por la segunda fecha del Grupo A en el Arena Katowice, el conjunto dirigido por Christian Meloni aplastó 8-0 a Benín y concretó la victoria más abultada de su historia en certámenes ecuménicos juveniles. La producción ofensiva albiceleste tuvo como figura excluyente a la delantera Annika Paz, autora de cuatro conquistas, complementada por un doblete de Mercedes Diz y las apariciones de Julia Vinhas y Julieta Aguilar.
Obligado a sumar de a tres tras el tropiezo 3-0 en el debut frente a las anfitrionas polacas, el combinado nacional impuso condiciones desde el inicio. A los 15 minutos, Vinhas rompió el cero con un certero cabezazo tras un córner, y sobre los 32 Diz amplió la ventaja con un violento zurdazo desde fuera del área. Antes del descanso, Paz comenzó a edificar su show personal al conectar un envío de Camila Ochoa. En el complemento se desató el vendaval: la atacante de River volvió a golpear al inicio con una definición con el arco libre, mientras que la jugadora de Inter de Milán selló su póker tras capitalizar un rebote de un penal propio, desviar un tiro de Dolores Delgado y empujar otra pelota suelta, antes de que Aguilar le pusiera cifras definitivas al resultado con un remate cruzado.
El contundente marcador no solo fortaleció la diferencia de gol del seleccionado nacional, sino que lo dejó a un paso de meterse entre las 16 mejores del certamen (clasifican los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros). El pasaje definitivo a los octavos de final se resolverá este viernes 11 de septiembre desde las 13, cuando la "Albiceleste" enfrente a México con la certeza de que una victoria sellará su boleto a la siguiente fase.