Tecnología y precisión: ¿cómo funcionará el chip de cronometraje en los 21K de LA GACETA?

El sistema utiliza antenas distribuidas en el circuito que leen el chip de cada participante, con resultados inmediatos en la app y notificaciones por WhatsApp.

Hace 1 Hs

La media maratón que recorrerá los rincones más emblemáticos de la ciudad ya tiene todo listo para que cada corredor viva la experiencia con la máxima organización. Desde la Casa Histórica hasta el Parque Avellaneda, pasando por la Casa de Gobierno y el Monumento al Bicentenario, los 21K de LA GACETA proponen sentir Tucumán desde otro lugar.

En LA GACETA Central estuvieron Buby Chibán, CEO de Bubilo Chip Timing, e Inti Torres, responsable de las acreditaciones. Torres destacó que el trabajo previo requiere coordinación. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 26 de septiembre o hasta completar el cupo, mientras que la entrega de kits será el viernes 3 y sábado 4 de octubre en Marathon (Mendoza y Maipú). Es importante destacar que no habrá entrega de kits el día de la carrera.

Torres resaltó que el operativo no termina ahí y la organización también planificó el acompañamiento a los corredores durante el recorrido. “Tenemos un gran equipo que se encarga de los puestos de abastecimiento, que estarán cada tres kilómetros”, explicó. Además, en la esquina de Mendoza y Maipú se ubicará el punto de bifurcación que marcará la diferencia de trayecto entre los 10K y los 21K, para ordenar a los participantes y guiarlos correctamente.

El chip, la clave del cronometraje

La magnitud de la carrera exige precisión. “Una prueba de este nivel es imposible de controlar de manera manual. Por eso se utiliza tecnología de cronometraje, la misma que se aplica en maratones como la de Buenos Aires o Berlín”, señaló Chibán.

Cada dorsal llevará un chip que será detectado en distintas zonas de paso con antenas que registran el tiempo de cada corredor. Habrá un control intermedio en avenida Mate de Luna para asegurar que se cumpla el recorrido completo. Además, se registrarán parciales y el tiempo final apenas crucen la meta.

La organización dispuso que los corredores puedan seguir sus tiempos en vivo a través de la app oficial de la carrera, disponible en Android y iOS. Los resultados llegarán de manera inmediata al terminar la carrera, e incluso se enviarán notificaciones de WhatsApp al número asociado con la inscripción.
El público general también podrá seguir el evento desde la web del diario o desde la app. La largada, los pasos intermedios y la llegada final estarán disponibles en tiempo real.

“Es fundamental el trabajo conjunto entre organización y tecnología: todos los datos deben estar verificados para que no haya errores”, remarcó Chibán.

El domingo 5 de octubre, la ciudad se transformará en un circuito que combina deporte, historia y tecnología, para que los 21K de LA GACETA sean una experiencia inolvidable tanto para los corredores como para los espectadores.

Cómo inscribirse

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.

Para la acreditación se deberá presentar la siguiente documentación obligatoria:

- Documento de identidad original.

- Certificado médico original de aptitud física, con una fecha máxima de 30 días antes de la carrera.

- “Declaración del Corredor” original, que se firmará en el momento del retiro del kit.

- Autorización de padres o tutores para menores de 18 años, en caso de corresponder.

Todos los formularios pueden descargarse desde la web o la app oficial. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos impedirá participar en la competencia, sin derecho a reembolso de los montos abonados.

