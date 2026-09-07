La Rioja prorrogó por 60 días el congelamiento de tarifas y medidas de alivio social

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, oficializó la prórroga por 60 días del congelamiento de las tarifas de los servicios esenciales en toda la provincia. La medida, que rige desde el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026, abarca el transporte urbano de pasajeros, la energía eléctrica, el agua y saneamiento, y la conectividad brindada por la empresa estatal provincial. A su vez, el mandatario mantuvo vigente la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de viviendas sociales.