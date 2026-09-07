La Rioja prorrogó por 60 días el congelamiento de tarifas y medidas de alivio social

Resumen para apurados
- El gobernador Ricardo Quintela prorrogó en La Rioja el congelamiento de tarifas de servicios esenciales por 60 días desde septiembre, para mitigar la crisis económica familiar.
- La medida abarca luz, agua, transporte, conectividad y cuotas de vivienda, sustentada en la ley de emergencia provincial y financiada con adecuaciones presupuestarias locales.
- La decisión profundiza la confrontación de Quintela con el Gobierno nacional y marca su estrategia para liderar la oposición y articular alianzas en la interna del peronismo.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, oficializó la prórroga por 60 días del congelamiento de las tarifas de los servicios esenciales en toda la provincia. La medida, que rige desde el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026, abarca el transporte urbano de pasajeros, la energía eléctrica, el agua y saneamiento, y la conectividad brindada por la empresa estatal provincial. A su vez, el mandatario mantuvo vigente la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de viviendas sociales.
La disposición da continuidad a lo establecido por el Decreto Provincial N.º 617/26 y responde, según los fundamentos oficiales, a la persistencia de las condiciones económicas y sociales que impulsaron su aplicación original. De este modo, durante los próximos dos meses el boleto del servicio urbano prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo no sufrirá incrementos, mientras que las tarifas eléctricas se mantendrán en los valores vigentes al 30 de abril.
El esquema alcanza también los servicios de agua y saneamiento y la conectividad provista por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM. Estas cuatro prestaciones representan gastos fijos clave para el presupuesto mensual de las familias riojanas. En simultáneo, las personas adjudicatarias de inmuebles dependientes de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo seguirán abonando sus cuotas con la quita del 20%, sin posibilidad de subas en este período.
El objetivo declarado de la extensión es evitar que nuevos ajustes en prestaciones indispensables profundicen la caída del poder adquisitivo, en especial en los hogares de mayor vulnerabilidad. La prórroga se enmarca en la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos, dispuesta por la Legislatura provincial mediante la Ley N.º 10.843.
Mediante la normativa, el Poder Ejecutivo instruyó a las empresas y organismos prestadores a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios. Asimismo, facultó al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a realizar las adecuaciones presupuestarias que requiera el sostenimiento del beneficio y el funcionamiento de las entidades operadoras.
La resolución se produce en un momento de marcada intensificación del perfil opositor de Quintela frente a la Casa Rosada. En recientes declaraciones, el mandatario riojano advirtió a los inversores que una eventual gestión peronista revisará las políticas del presidente Javier Milei: “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, afirmó.
En esa línea, el gobernador cuestionó los indicadores económicos difundidos por el oficialismo nacional sobre inflación, consumo y tipo de cambio: “Es mentira, es falso. Totalmente falso”, aseveró. En el plano electoral, se mostró dispuesto a armar un frente amplio más allá del peronismo, con diálogos que incluyen al kirchnerismo y a sectores del socialismo.
Este posicionamiento convive con marcadas fricciones internas dentro del Partido Justicialista (PJ). El pasado 31 de julio, Quintela encabezó una reunión en La Rioja a la que asistió el diputado Máximo Kirchner, pero que contó con la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Desde el entorno de Kicillof explicaron la postura a Infobae: “La unidad no necesita celestinos, necesita contenido. ¿De qué sirve una foto? Es una ficción”, señalaron.
Al encuentro riojano acudieron los senadores Eduardo “Wado” De Pedro y Juliana Di Tullio, la diputada Cecilia Moreau, el presidente del Frente Renovador Diego Giuliano y el titular del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, entre otros dirigentes.
Las definiciones de Quintela sobre expropiaciones forman parte del duro enfrentamiento que sostiene con el Poder Ejecutivo Nacional. Previamente, el 27 de julio, el mandatario había expresado a través de la red social X que el Presidente padece “un profundo desequilibrio emocional para conducir los destinos del país”.