¿Qué pasa si tomás agua con sal marina todas las mañanas?: los beneficios que se le atribuyen

Resumen para apurados
- Beber agua con sal marina en ayunas gana popularidad para sumar minerales e hidratarse, aunque especialistas advierten sobre los riesgos del exceso de sodio.
- La práctica se promueve por el aporte de magnesio, calcio y zinc de la sal marina evaporada, combinada a veces con limón para reponer líquidos tras el sueño.
- El consumo excesivo de sodio plantea riesgos cardiovasculares, por lo que especialistas desaconsejan adoptarlo sin supervisión médica previa.
Beber agua apenas comienza el día es un hábito sencillo, pero existe una variante que ganó atención por las propiedades que se le atribuyen: agregarle sal marina. La propuesta consiste en consumir esta bebida por la mañana, incluso antes de levantarse, y se presenta como una forma de incorporar minerales y favorecer la hidratación.
La sal marina se obtiene a partir de la evaporación del agua de mar y, a diferencia de la sal extraída de depósitos terrestres, atraviesa un proceso de elaboración diferente. Su composición puede variar según su origen y tratamiento, aunque sigue siendo una fuente importante de sodio.
Precisamente por eso, incorporar sal al agua no es una práctica que resulte recomendable para todas las personas. Un consumo elevado de sodio puede ser perjudicial para la salud, por lo que antes de convertir esta bebida en una rutina diaria es conveniente consultar con un profesional.
¿Qué beneficios se le atribuyen al agua con sal marina?
Entre los argumentos utilizados para promover esta preparación aparece la presencia de distintos minerales en la sal marina. Entre ellos se encuentran el magnesio, calcio, potasio, hierro y zinc, además del sodio y otros elementos presentes en cantidades variables.
Según el material de referencia, a estos componentes se les atribuyen diferentes efectos. El calcio es relacionado con el mantenimiento de la piel y los huesos, mientras que al magnesio se lo vincula con distintos procesos del metabolismo celular. El zinc, por su parte, participa en procesos relacionados con el crecimiento y la regeneración de los tejidos.
También se sostiene que el consumo de esta preparación podría favorecer la absorción de nutrientes a través del sistema digestivo y contribuir al mantenimiento de la estructura ósea.
Sin embargo, la presencia de minerales en la sal no significa necesariamente que beber agua con sal sea la mejor manera de obtenerlos. Además, la cantidad y variedad de minerales dependen del tipo de sal y de su procesamiento.
Agua con sal marina y limón: otra variante de la preparación
Otra de las alternativas propuestas consiste en combinar agua, sal marina y limón. Sus defensores sostienen que puede ayudar a recuperar líquidos después de varias horas de sueño, período durante el cual no se consume agua.
Desde el programa Vivir sin Pastillas, esta combinación es presentada como una alternativa para comenzar el día y hasta como un supuesto “desayuno ideal para diabéticos”. No obstante, esta afirmación no debe interpretarse como una recomendación médica general ni como un reemplazo del tratamiento indicado para una persona con diabetes.
El riesgo de consumir demasiada sal
Más allá de los beneficios que se le atribuyen a esta práctica, hay un aspecto que resulta fundamental considerar: la sal aporta sodio y un exceso de este mineral puede representar un riesgo para la salud cardiovascular.
Por eso, agregar sal al agua no debería considerarse automáticamente una estrategia saludable. La cantidad de sodio que necesita cada persona depende de distintos factores y, en determinadas situaciones, aumentar su consumo puede resultar contraproducente.
Antes de incorporar agua con sal marina como hábito cotidiano, especialmente si existe alguna condición de salud o una indicación médica relacionada con el consumo de sodio, lo más adecuado es consultar con un profesional.