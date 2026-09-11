SociedadSalud

¿Qué pasa si tomás agua con sal marina todas las mañanas?: los beneficios que se le atribuyen

La sal marina supone amplias ventajas para la salud que pueden aprovecharse con una sencilla bebida.

Los beneficios de la ingesta de sal marina.
Los beneficios de la ingesta de sal marina.
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Beber agua con sal marina en ayunas gana popularidad para sumar minerales e hidratarse, aunque especialistas advierten sobre los riesgos del exceso de sodio.
  • La práctica se promueve por el aporte de magnesio, calcio y zinc de la sal marina evaporada, combinada a veces con limón para reponer líquidos tras el sueño.
  • El consumo excesivo de sodio plantea riesgos cardiovasculares, por lo que especialistas desaconsejan adoptarlo sin supervisión médica previa.
Resumen generado con IA

Beber agua apenas comienza el día es un hábito sencillo, pero existe una variante que ganó atención por las propiedades que se le atribuyen: agregarle sal marina. La propuesta consiste en consumir esta bebida por la mañana, incluso antes de levantarse, y se presenta como una forma de incorporar minerales y favorecer la hidratación.

La sal marina se obtiene a partir de la evaporación del agua de mar y, a diferencia de la sal extraída de depósitos terrestres, atraviesa un proceso de elaboración diferente. Su composición puede variar según su origen y tratamiento, aunque sigue siendo una fuente importante de sodio.

Pan de brócoli: cómo hacer una receta fácil, saludable y sin gluten

Pan de brócoli: cómo hacer una receta fácil, saludable y sin gluten

Precisamente por eso, incorporar sal al agua no es una práctica que resulte recomendable para todas las personas. Un consumo elevado de sodio puede ser perjudicial para la salud, por lo que antes de convertir esta bebida en una rutina diaria es conveniente consultar con un profesional.

¿Qué beneficios se le atribuyen al agua con sal marina?

Entre los argumentos utilizados para promover esta preparación aparece la presencia de distintos minerales en la sal marina. Entre ellos se encuentran el magnesio, calcio, potasio, hierro y zinc, además del sodio y otros elementos presentes en cantidades variables.

Según el material de referencia, a estos componentes se les atribuyen diferentes efectos. El calcio es relacionado con el mantenimiento de la piel y los huesos, mientras que al magnesio se lo vincula con distintos procesos del metabolismo celular. El zinc, por su parte, participa en procesos relacionados con el crecimiento y la regeneración de los tejidos.

También se sostiene que el consumo de esta preparación podría favorecer la absorción de nutrientes a través del sistema digestivo y contribuir al mantenimiento de la estructura ósea.

Sin embargo, la presencia de minerales en la sal no significa necesariamente que beber agua con sal sea la mejor manera de obtenerlos. Además, la cantidad y variedad de minerales dependen del tipo de sal y de su procesamiento.

Agua con sal marina y limón: otra variante de la preparación

Otra de las alternativas propuestas consiste en combinar agua, sal marina y limón. Sus defensores sostienen que puede ayudar a recuperar líquidos después de varias horas de sueño, período durante el cual no se consume agua.

Desde el programa Vivir sin Pastillas, esta combinación es presentada como una alternativa para comenzar el día y hasta como un supuesto “desayuno ideal para diabéticos”. No obstante, esta afirmación no debe interpretarse como una recomendación médica general ni como un reemplazo del tratamiento indicado para una persona con diabetes.

El riesgo de consumir demasiada sal

Más allá de los beneficios que se le atribuyen a esta práctica, hay un aspecto que resulta fundamental considerar: la sal aporta sodio y un exceso de este mineral puede representar un riesgo para la salud cardiovascular.

Por eso, agregar sal al agua no debería considerarse automáticamente una estrategia saludable. La cantidad de sodio que necesita cada persona depende de distintos factores y, en determinadas situaciones, aumentar su consumo puede resultar contraproducente.

Antes de incorporar agua con sal marina como hábito cotidiano, especialmente si existe alguna condición de salud o una indicación médica relacionada con el consumo de sodio, lo más adecuado es consultar con un profesional.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un estudio reveló cuánto tiempo debe durar una ducha para no perjudicar la salud

Un estudio reveló cuánto tiempo debe durar una ducha para no perjudicar la salud

Lo más popular
“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833
1

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura
2

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos
3

Quién es Carlos Paratore, el ex jugador de Atlético Tucumán que quedó involucrado en una causa por robos

La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos
4

La reforma del Estado que propone La Libertad Avanza en Tucumán: cuánto busca ahorrar y qué pasaría con los empleados públicos

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?
5

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?

Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
3

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani
5

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani

Más Noticias
Ángel de Brito confirmó que Andrés Gil engañó a Cande Vetrano con Gimena Accardi

Ángel de Brito confirmó que Andrés Gil engañó a Cande Vetrano con Gimena Accardi

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

A 25 años del 11-S: el impactante show de drones que hizo reaparecer a las Torres Gemelas en Nueva York

A 25 años del 11-S: el impactante show de drones que hizo reaparecer a las Torres Gemelas en Nueva York

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Comentarios