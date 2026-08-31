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Este sábado, LA GACETA te regala una súper lámina interactiva por el Día del Maestro

Con tu diario del sábado, llevate "11 de Septiembre: Un maestro, una idea, un país", un material educativo gigante para aprender, guardar y usar.

Con tu diario del sábado, llevate 11 de Septiembre: Un maestro, una idea, un país.
Con tu diario del sábado, llevate "11 de Septiembre: Un maestro, una idea, un país".
Hace 1 Hs

En vísperas de esta fecha tan especial para la educación, LA GACETA acompaña a estudiantes, docentes y familias con un recurso coleccionable. Este próximo sábado, con la compra de tu ejemplar impreso, vas a recibir de regalo una lámina conmemorativa pensada para descubrir la historia y jugar.

Qué incluye esta edición especial

Historia e impacto: Un recorrido visual detallado por la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento, explorando además su vínculo clave con los próceres y políticos tucumanos.

Sección interactiva: En la parte inferior, la propuesta "Armá tu propia aula" trae figuras recortables (Sarmiento, la maestra, los alumnos, el pizarrón y más) para que los más chicos armen su propio escenario educativo.

Gran formato: Una impresión en tamaño gigante de 64 x 45,5 cm, un diseño cómodo y llamativo ideal para exhibir en la habitación o llevar a la escuela.

No te quedes sin este excelente recurso de apoyo escolar que LA GACETA pensó para vos. Reservá hoy mismo tu ejemplar del sábado con tu canillita  de confianza.

Esta nota es de acceso libre.
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