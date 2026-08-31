Este sábado, LA GACETA te regala una súper lámina interactiva por el Día del Maestro

En vísperas de esta fecha tan especial para la educación, LA GACETA acompaña a estudiantes, docentes y familias con un recurso coleccionable. Este próximo sábado, con la compra de tu ejemplar impreso, vas a recibir de regalo una lámina conmemorativa pensada para descubrir la historia y jugar.
Qué incluye esta edición especial
Historia e impacto: Un recorrido visual detallado por la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento, explorando además su vínculo clave con los próceres y políticos tucumanos.
Sección interactiva: En la parte inferior, la propuesta "Armá tu propia aula" trae figuras recortables (Sarmiento, la maestra, los alumnos, el pizarrón y más) para que los más chicos armen su propio escenario educativo.
Gran formato: Una impresión en tamaño gigante de 64 x 45,5 cm, un diseño cómodo y llamativo ideal para exhibir en la habitación o llevar a la escuela.
No te quedes sin este excelente recurso de apoyo escolar que LA GACETA pensó para vos. Reservá hoy mismo tu ejemplar del sábado con tu canillita de confianza.