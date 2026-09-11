Día del Maestro: el dato histórico que explica por qué se celebra el 11 de septiembre

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina, una fecha que busca reconocer la labor de los docentes y que homenajea a Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras más importantes de la historia de la educación del país. La elección del día coincide con el aniversario de su fallecimiento, ocurrido en 1888 en Asunción, Paraguay.