Día del Maestro: el dato histórico que explica por qué se celebra el 11 de septiembre

Resumen para apurados
- Cada 11 de septiembre, Argentina celebra el Día del Maestro en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en 1888, impulsor clave de la educación pública.
- La fecha fue acordada en una conferencia interamericana en 1943 y oficializada en el país en 1945, en memoria de su labor que expandió escuelas y alfabetizó a miles.
- La conmemoración resalta la vigencia del legado sarmientino y revaloriza el rol fundamental de los docentes en la formación cultural de las futuras generaciones.
Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina, una fecha que busca reconocer la labor de los docentes y que homenajea a Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras más importantes de la historia de la educación del país. La elección del día coincide con el aniversario de su fallecimiento, ocurrido en 1888 en Asunción, Paraguay.
Sarmiento fue presidente de la Nación, escritor, periodista y un fuerte impulsor de la educación pública. Su proyecto educativo comenzó mucho antes de su llegada al Poder Ejecutivo y estuvo marcado por la búsqueda de un sistema de enseñanza accesible para amplios sectores de la población.
Por qué el Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan y tuvo desde muy joven un vínculo estrecho con la enseñanza. A los 15 años creó una escuela en San Francisco del Monte de Oro, en San Luis, y comenzó a desarrollar algunas de las ideas que luego marcarían su trayectoria.
Su propuesta educativa defendía una enseñanza pública, gratuita, común y accesible tanto para niños como para niñas.
La fecha del 11 de septiembre no surgió originalmente como una decisión exclusiva de Argentina. El homenaje nació en el marco de la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, realizada en Panamá entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre de 1943.
Durante aquel encuentro se recordó a Sarmiento al cumplirse 55 años de su muerte y se decidió establecer el 11 de septiembre como una jornada destinada a reconocer la tarea y el sacrificio de los maestros de escuela primaria. La fecha también buscaba destacar el papel de los docentes en la formación cultural y espiritual de las nuevas generaciones.
Cuándo se oficializó el Día del Maestro en Argentina
La decisión adoptada en la conferencia continental fue incorporada oficialmente por Argentina en 1945, durante la presidencia de Edelmiro Farrell. Desde entonces, el 11 de septiembre forma parte del calendario educativo nacional como una fecha dedicada al reconocimiento de los maestros.
Esta celebración es diferente del Día Mundial de los Docentes, que se conmemora cada 5 de octubre. Esta última fecha fue establecida por la Unesco en 1994.
Qué hizo Sarmiento por la educación argentina
El proyecto educativo de Sarmiento se desarrolló durante varias décadas y no se limitó a las medidas que tomó cuando fue presidente, entre 1868 y 1874.
Antes de asumir ese cargo, recorrió Europa, África y Estados Unidos para conocer diferentes sistemas de enseñanza. Parte de esas experiencias quedaron reflejadas en De la educación popular, publicado en 1849, donde expuso sus ideas sobre la responsabilidad del Estado en la educación pública.
Durante su presidencia se crearon alrededor de 800 escuelas y la cantidad de alumnos pasó de unos 30.000 a más de 100.000. También impulsó el primer censo escolar, otorgó subvenciones a establecimientos educativos y promovió la formación de maestros.
Su gestión también estuvo vinculada con el desarrollo de instituciones científicas, culturales y educativas. Entre ellas se encuentran la Academia Nacional de Ciencias, el Observatorio Astronómico, el Colegio Militar y el Liceo Naval.
En 1870, además, se sancionó la Ley 419, que creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, otra iniciativa relacionada con su proyecto de ampliar el acceso a la educación y la cultura.
Sarmiento también se desempeñó como director general de Escuelas de la provincia de Buenos Aires y como superintendente general de Escuelas. A su trayectoria se suma su papel como uno de los principales impulsores de la Ley 1420 de educación común, sancionada en 1884 durante la presidencia de Julio Argentino Roca.
Por todo ese recorrido, cada 11 de septiembre el calendario argentino vuelve la mirada hacia su figura para homenajear no solo su legado, sino también la tarea que los docentes realizan diariamente en las aulas.