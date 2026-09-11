Milei se comparó con Sarmiento en un video de inteligencia artificial por el Día del Maestro

Resumen para apurados
- Por el Día del Maestro, Javier Milei publicó en redes un video creado con IA donde dialoga con Sarmiento y traza paralelismos entre sus estilos frente a las críticas.
- La pieza muestra al prócer avalando la vehemencia del mandatario. El libertario ya había recurrido antes a la tecnología de IA para recrear un encuentro con Manuel Belgrano.
- El uso de figuras patrias recreadas digitalmente busca afianzar la narrativa del Gobierno en el debate cultural y disputar el legado histórico de la educación argentina.
Javier Milei difundió este viernes un video realizado con inteligencia artificial por el Día del Maestro, en el que aparece sentado junto a Domingo Faustino Sarmiento, el prócer argentino cuya muerte, ocurrida el 11 de septiembre de 1888, dio lugar a la elección de esta fecha para homenajear a los docentes.
La escena, ambientada en una oficina que parece estar ubicada en la Casa Rosada y con una vista del Congreso Nacional, presenta un diálogo entre ambos. Sarmiento comienza con una referencia a las críticas que recibe Milei por su manera de expresarse: “Así que critican sus formas, Don Javier”.
“Sí, viven criticando. Mi tono, mis formas, mi vehemencia”, responde el libertario. Entonces, el Sarmiento recreado mediante IA le contesta: “No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar... Hasta me llamaron loco”.
“Eso suena familiar”, acota Milei.
El prócer continúa: “Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la patria enfrentando a quienes promueven su atraso”.
En otro tramo del video, Milei expresa su admiración por Sarmiento y vincula su figura con su propia trayectoria como docente: “Usted me inspiró a enseñar. Por eso enseñé economía durante años. Para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos”.
Hacia el final, el mensaje adopta un tono dirigido específicamente a los docentes. En una narración en off, se afirma: “Hoy, en el Día del Maestro, agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria”.
Luego, Milei concluye: “El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad; el que enseña a pensar, no qué pensar. Y por suerte tenemos muchísimos así. Muchísimas gracias a todos los docentes de toda la Argentina”.
El video termina con una leyenda dirigida a quienes ejercen la docencia: “A quienes enseñan a pensar, a cuestionar y a ser libres: gracias. Feliz Día del Maestro”.
Milei acompañó la publicación en sus redes sociales con el mensaje: “FELIZ DÍA DEL MAESTRO. MAGA!”.
La figura de Sarmiento
El Día del Maestro se conmemora cada 11 de septiembre en la Argentina en reconocimiento al rol de los docentes en la educación de niños y jóvenes. La fecha recuerda a Sarmiento, considerado el “padre del aula”.
Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan y sostuvo que la educación era una herramienta fundamental para el progreso de la sociedad. En 1868 fue elegido presidente de la Nación, cargo que ocupó hasta 1874.
Durante su gestión impulsó distintas medidas destinadas a fortalecer la enseñanza y se destacó la creación de más de 800 escuelas. También promovió leyes y programas para ampliar los establecimientos educativos. Entre ellas estuvo la Ley de Subvenciones, mediante la cual se reunieron recursos para expandir el sistema escolar.
Durante su presidencia, la cantidad de estudiantes pasó de 30.000 a 110.000. Tras finalizar su mandato, Sarmiento se trasladó a Asunción, Paraguay, donde falleció el 11 de septiembre de 1888.
El video difundido por Milei no es la primera vez que el Presidente utiliza inteligencia artificial para recrear un encuentro con una figura histórica. El 25 de mayo había publicado una escena en la que aparecía junto a Manuel Belgrano en la Plaza de Mayo, consignó el diario "La Nación".