Una delegación del Vaticano llega a la Argentina para avanzar en los preparativos de la visita de León XIV

La denominada delegación de avanzada del Vaticano arribará este domingo y comenzará durante los próximos días una agenda de reuniones y recorridas por los lugares que podrían formar parte del primer viaje de León XIV al país. El objetivo será revisar los escenarios previstos para las actividades del Pontífice y coordinar los detalles con las autoridades nacionales, la Iglesia argentina y los gobiernos de las jurisdicciones involucradas.