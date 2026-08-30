Una delegación del Vaticano llega a la Argentina para avanzar en los preparativos de la visita de León XIV

Resumen para apurados
- Una comitiva del Vaticano llegó a la Argentina para coordinar la logística, el itinerario y la seguridad de la visita oficial del papa León XIV, programada para noviembre.
- La delegación evaluará sedes masivas en Buenos Aires y Córdoba, reuniéndose con autoridades locales y eclesiásticas para definir el recorrido y los protocolos del viaje.
- Será la primera visita de un pontífice al país en 39 años. Se espera una convocatoria multitudinaria que exigirá un amplio despliegue de seguridad interjurisdiccional.
La llegada de una delegación de avanzada de la Santa Sede a Buenos Aires marcará el inicio de una etapa clave en la organización de la visita que el papa León XIV realizará a la Argentina en noviembre. La comitiva trabajará sobre el terreno para definir el itinerario, la logística y el operativo de seguridad.
La denominada delegación de avanzada del Vaticano arribará este domingo y comenzará durante los próximos días una agenda de reuniones y recorridas por los lugares que podrían formar parte del primer viaje de León XIV al país. El objetivo será revisar los escenarios previstos para las actividades del Pontífice y coordinar los detalles con las autoridades nacionales, la Iglesia argentina y los gobiernos de las jurisdicciones involucradas.
Según trascendió, la comitiva estará encabezada por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda. A su llegada será recibida por autoridades de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica, consignó el diario "Ámbito".
Reuniones y recorridas
La agenda de la delegación comenzará formalmente el lunes con reuniones junto a referentes de la Iglesia local y autoridades encargadas de la coordinación del viaje. También están previstas actividades en el Palacio San Martín y encuentros con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina.
Luego, los representantes del Vaticano recorrerán distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar los posibles lugares por los que podría transitar León XIV y los escenarios previstos para el contacto con los fieles.
La agenda también incluirá una visita a Córdoba, una de las provincias que formará parte de la gira papal. Allí, la comitiva mantendrá reuniones con autoridades eclesiásticas y recorrerá algunos de los lugares previstos para las actividades del Pontífice.
La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá como principales escenarios la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
La agenda preliminar contempla actos masivos en la zona del Monumento a los Españoles, una visita a la Basílica de Luján y actividades en Córdoba, aunque el cronograma definitivo todavía se encuentra en proceso de elaboración.
La avanzada del Vaticano también analizará otros puntos que podrían incorporarse al recorrido. Entre ellos figuran instituciones y espacios vinculados con la asistencia social, además de posibles visitas a lugares de fuerte simbolismo religioso y social.
Uno de los principales desafíos será definir el dispositivo de seguridad para una visita que se espera convoque a miles de personas. Las autoridades nacionales ya comenzaron a trabajar junto con los gobiernos de la Ciudad y las provincias involucradas en cuestiones de logística, presupuesto, comunicación, traslados y organización de los eventos.
El Gobierno nacional realizó durante las últimas semanas distintas reuniones preparatorias para coordinar el operativo. Tras la recorrida de la delegación de la Santa Sede, se prevé una nueva instancia de trabajo entre las jurisdicciones y los equipos encargados de la organización.
La llegada de la avanzada vaticana será una etapa clave para avanzar en la definición de los detalles del viaje. La expectativa es que el itinerario definitivo de León XIV pueda quedar definido durante las próximas semanas, cuando el Vaticano y las autoridades argentinas terminen de acordar los recorridos, las actividades y el protocolo.
La visita tendrá además un fuerte valor histórico: será la primera de un Papa a la Argentina en 39 años, desde el viaje que realizó Juan Pablo II en abril de 1987.
"Mayor cantidad de gente"
Uno de los principales aspectos que todavía deben definirse es el lugar donde se realizará el encuentro multitudinario entre el Papa y los fieles. El objetivo de los organizadores es encontrar un espacio que permita el acceso de la mayor cantidad posible de personas.
Entre las posibilidades apareció inicialmente el Estadio Monumental, aunque su capacidad podría resultar insuficiente para la convocatoria esperada. De todos modos, se aclaró que por el momento no existe ningún sitio descartado.
Además del estadio de River Plate, entre las opciones que se analizan figuran la avenida 9 de Julio y el sector del Monumento a los Españoles, dos espacios abiertos que permitirían ampliar considerablemente la cantidad de asistentes.
La elección dependerá también de las condiciones logísticas y de seguridad necesarias para organizar una visita de estas características. En ese sentido, Francescato informó que durante los primeros días de septiembre llegará a la Argentina un equipo procedente del Vaticano para trabajar sobre el terreno en los últimos preparativos.
La comitiva deberá evaluar cuestiones vinculadas con las medidas de seguridad, los procedimientos de evacuación y los recorridos que realizará León XIV durante su estadía en Buenos Aires y Córdoba.