El dólar oficial operó sin cambios y el "blue" bajó por segunda jornada consecutiva

De concretarse la proyección de $1.850, el dólar mayorista tendría un incremento de alrededor del 23,4% respecto de su valor actual. La estimación cobra relevancia porque el dólar mayorista avanzó apenas 2,9% desde el comienzo del año, mientras que la inflación acumulada durante 2026 ronda el 20,5%. Esta diferencia alimenta las advertencias de algunos analistas sobre un posible atraso del tipo de cambio.