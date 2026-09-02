El dólar oficial operó sin cambios y el "blue" bajó por segunda jornada consecutiva
La divisa al público quedó sin cambios en el Banco Nación, mientras que el informal retrocedió cinco unidades. En el mercado mayorista, la cotización cedió dos pesos en una jornada con un volumen de negocios de U$S681,4 millones.
Resumen para apurados
- El dólar oficial operó estable a $1.535 en el Banco Nación este miércoles en Argentina, mientras que el blue bajó a $1.540 en una jornada de alto volumen.
- El mercado mayorista cedió a $1.511 con operaciones por U$S 681,4 millones, dentro de una banda cambiaria cuyo techo fijado por el Banco Central se ubica en $1.882,53.
- Consultoras advierten sobre atraso cambiario y proyectan un tipo de cambio mayorista de hasta $1.850 hacia fin de año para compensar la inflación acumulada.
En la tercera rueda de la semana, el dólar oficial operó sin cambios y se mantuvo a $1.535 en las pantallas del Banco Nación (BNA). Se trata de un nuevo máximo nominal.
La atención del mercado estuvo puesta también en el segmento mayorista, que volvió a mostrar un elevado volumen de operaciones. Durante la jornada se negociaron U$S681,4 millones en el segmento de contado.
En ese marco, el dólar mayorista cedió dos unidades y terminó en $1.511, todavía cerca del máximo de $1.514 registrado el 26 de agosto.
En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en $1.882,53. El valor informado para este miércoles coincide con el límite superior establecido por la autoridad monetaria.
El tipo de cambio oficial permanece a $371,53 de ese límite, un margen muy holgado para permitir compras oficiales en el mercado y el deslizamiento del dólar.
Por último, el dólar "blue" cedió cinco unidades y finalizó a $1.540.
Dólar: cuál es el precio más alto que prevén bancos y consultoras para fin de año
El dólar mayorista podría llegar hasta $1.850 a fin de 2026, según las proyecciones más altas de bancos y consultoras relevadas por FocusEconomics. La estimación más elevada corresponde a Pantheon Macroeconomics, mientras que el consenso entre los 47 analistas consultados ubica el tipo de cambio mayorista en $1.648 para diciembre.
La diferencia entre ambos escenarios refleja la incertidumbre que existe sobre la evolución del mercado cambiario en los próximos meses. Mientras el Gobierno busca contener el precio del dólar y actualmente lo mantiene por debajo de los $1.500, distintos economistas advierten sobre un posible atraso cambiario y anticipan una mayor corrección hacia fin de año.
Entre las estimaciones más elevadas para diciembre aparecen:
- Pantheon Macroeconomics: $1.850
- Invecq Consulting: $1.800
- LCG: $1.770
- Econviews: $1.750
- Empiria Consultores: $1.746
- Ecolatina: $1.745
- Banco Supervielle: $1.736
De concretarse la proyección de $1.850, el dólar mayorista tendría un incremento de alrededor del 23,4% respecto de su valor actual. La estimación cobra relevancia porque el dólar mayorista avanzó apenas 2,9% desde el comienzo del año, mientras que la inflación acumulada durante 2026 ronda el 20,5%. Esta diferencia alimenta las advertencias de algunos analistas sobre un posible atraso del tipo de cambio.