Elías de Pérez exige reglamentar la Ley de Salud Mental y Prevención del Suicidio

La norma introdujo modificaciones sustanciales al régimen provincial de salud mental y prevención del suicidio, estableciendo un abordaje integral, comunitario, interdisciplinario e intersectorial. Además, incorporó obligaciones concretas vinculadas con la prevención, la detección temprana, la asistencia, el seguimiento, la posvención, la capacitación y la coordinación entre instituciones. Sin embargo, algunas de sus disposiciones todavía requieren la elaboración de protocolos, programas, procedimientos y mecanismos administrativos complementarios para poder implementarse completamente.