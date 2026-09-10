CAME y la libertad de prensa: su postura en defensa del pluralismo informativo

Uno de los antecedentes mencionados por la organización fue su oposición al boicot contra el diario Clarín dispuesto por la Confederación General Económica (CGE). En ese contexto, CAME, junto con la Unión Comercial Argentina y la Federación del Comercio, y con la participación de Quintas, publicó avisos en el matutino como una manifestación concreta de su posición en favor de la libertad de prensa.