CAME y la libertad de prensa: su postura en defensa del pluralismo informativo

Resumen para apurados
- CAME ratificó en Argentina su postura en defensa de la libertad de prensa y el pluralismo, al rechazar medidas restrictivas para garantizar la democracia informativa.
- La entidad recordó su rechazo a boicots contra diarios, la censura previa y gravámenes como el IVA, además de su apoyo activo a foros de ADEPA y la SIP.
- Para la organización, asegurar un ecosistema de medios diverso e independiente resulta clave para consolidar el debate público y el desarrollo institucional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mantuvo históricamente una postura de defensa de la libertad de prensa y del pluralismo informativo. En distintos momentos, la entidad expresó su rechazo a iniciativas y medidas que consideraba restrictivas para el ejercicio de la libertad de expresión.
Uno de los antecedentes mencionados por la organización fue su oposición al boicot contra el diario Clarín dispuesto por la Confederación General Económica (CGE). En ese contexto, CAME, junto con la Unión Comercial Argentina y la Federación del Comercio, y con la participación de Quintas, publicó avisos en el matutino como una manifestación concreta de su posición en favor de la libertad de prensa.
CAME y su defensa de la libertad de expresión
La entidad también sostuvo reparos frente a iniciativas relacionadas con la censura previa, determinadas propuestas de derecho a réplica y la incorporación del IVA a los diarios. Según la posición histórica de CAME, estas medidas podían afectar las condiciones para el desarrollo de una prensa libre y plural.
En paralelo, la organización participó y respaldó actividades vinculadas con el periodismo. Entre ellas, auspiciaron la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizada en Buenos Aires y colaboraron con reuniones de ADEPA desarrolladas en distintas ciudades del interior del país.
El pluralismo informativo como principio democrático
Para CAME, la libertad de prensa constituye un componente fundamental de una sociedad democrática. La entidad vinculó este principio con la existencia de un sistema de medios plural y con la posibilidad de garantizar la circulación de distintas voces y opiniones.
Su posición histórica se expresó tanto a través de pronunciamientos frente a iniciativas que consideraba restrictivas como mediante acciones concretas de respaldo a medios, instituciones periodísticas y encuentros vinculados con el ejercicio de la profesión.