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Un gigante de Sudamérica rompió el mercado: Botafogo contrató a un campeón de la Champions con Chelsea

Hakim Ziyech llegó a Río de Janeiro para sumarse al conjunto brasileño y firmará hasta diciembre de 2028.

BOMBAZO. Hakim Ziyech llegó a Río de Janeiro para convertirse en nuevo jugador de Botafogo.
BOMBAZO. Hakim Ziyech llegó a Río de Janeiro para convertirse en nuevo jugador de Botafogo.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Hakim Ziyech llegó a Río de Janeiro para firmar contrato con Botafogo hasta diciembre de 2028, reforzando el ataque del club brasileño en este mercado de pases.
  • El marroquí, campeón de la Champions con Chelsea y semifinalista en Qatar 2022, llega desde Wydad Casablanca tras evaluar y aceptar la propuesta del fútbol brasileño.
  • El fichaje sacude el mercado sudamericano y suma experiencia de élite a Botafogo para potenciar sus aspiraciones competitivas en el plano local e internacional.
Resumen generado con IA

Hakim Ziyech llegó a Río de Janeiro para convertirse en nuevo jugador de Botafogo y protagonizar uno de los fichajes más resonantes del último mercado del fútbol brasileño. El extremo marroquí, de 33 años, cumplirá con los trámites finales antes de firmar un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2028. El jugador viene de Wydad Casablanca, donde disputó 16 partidos, marcó nueve goles y dio dos asistencias.

La negociación tuvo algunos momentos de incertidumbre, ya que Ziyech pidió tiempo para analizar la propuesta e incluso, según informó GE Globo, tuvo reparos vinculados con el estado de las canchas en Brasil. Finalmente aceptó la oferta y se despidió de Wydad. Botafogo buscaba reforzar especialmente el extremo izquierdo y encontró en el marroquí un futbolista con experiencia internacional, capacidad técnica y versatilidad para cubrir esa necesidad.

El campeón de Europa que llega a Brasil

Ziyech construyó buena parte de su prestigio en Ajax, donde fue una de las figuras del equipo que alcanzó las semifinales de la Champions League 2018/19 después de eliminar a Real Madrid y Juventus. Ese rendimiento provocó su llegada a Chelsea por 40 millones de euros. En Londres tuvo un paso irregular, pero formó parte del plantel que conquistó la Champions League 2020/21 y también del equipo campeón del Mundial de Clubes. Más adelante pasó por Galatasaray y el fútbol de Qatar antes de regresar a Marruecos.

Uno de los momentos más importantes de su carrera con la selección marroquí ocurrió en Qatar 2022. Ziyech integró el plantel que alcanzó las semifinales del Mundial y terminó en el cuarto puesto, en la mejor actuación histórica de un seleccionado africano en una Copa del Mundo. Esa experiencia internacional es uno de los principales argumentos por los que Botafogo apostó por su contratación en un momento deportivo delicado.

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