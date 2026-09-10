Un gigante de Sudamérica rompió el mercado: Botafogo contrató a un campeón de la Champions con Chelsea

El campeón de Europa que llega a Brasil

Ziyech construyó buena parte de su prestigio en Ajax, donde fue una de las figuras del equipo que alcanzó las semifinales de la Champions League 2018/19 después de eliminar a Real Madrid y Juventus. Ese rendimiento provocó su llegada a Chelsea por 40 millones de euros. En Londres tuvo un paso irregular, pero formó parte del plantel que conquistó la Champions League 2020/21 y también del equipo campeón del Mundial de Clubes. Más adelante pasó por Galatasaray y el fútbol de Qatar antes de regresar a Marruecos.