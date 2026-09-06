"Dibu" Martínez recibió una patada en la cara y fue figura pese a la derrota de Chelsea

Emiliano “Dibu” Martínez fue uno de los grandes protagonistas del clásico londinense que terminó con derrota de Chelsea por 2-1 contra Arsenal, por la tercera fecha de la Premier League. El arquero argentino recibió una dura patada en el rostro durante el primer tiempo, continuó jugando y sostuvo a su equipo con varias intervenciones importantes, aunque no pudo evitar la remontada de los “Gunners”.