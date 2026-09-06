"Dibu" Martínez recibió una patada en la cara y fue figura pese a la derrota de Chelsea

Resumen para apurados
- Arsenal venció 2-1 a Chelsea en Londres por la Premier League, en un clásico donde Emiliano Martínez fue figura pese a sufrir un duro golpe en el rostro.
- Tras abrir el marcador, el arquero argentino resistió con atajadas clave luego de recibir una patada de Gabriel, pero los goles de Havertz y Odegaard revirtieron el juego.
- La caída cortó el invicto de Chelsea y lo relegó al cuarto puesto, mientras que Arsenal alcanzó la cima del torneo. Los Blues buscarán recuperarse por la Copa de la Liga.
Emiliano “Dibu” Martínez fue uno de los grandes protagonistas del clásico londinense que terminó con derrota de Chelsea por 2-1 contra Arsenal, por la tercera fecha de la Premier League. El arquero argentino recibió una dura patada en el rostro durante el primer tiempo, continuó jugando y sostuvo a su equipo con varias intervenciones importantes, aunque no pudo evitar la remontada de los “Gunners”.
Chelsea había comenzado de la mejor manera. Antes de los dos minutos, Morgan Rogers aprovechó una pelota suelta y abrió el marcador para poner el 1-0. Sin embargo, el trámite rápidamente comenzó a complicarse para el conjunto dirigido por Xabi Alonso.
La dura patada que recibió "Dibu" Martínez
La jugada más polémica se produjo pocos minutos después del gol inicial. Gabriel Magalhães fue a disputar una pelota con Martínez e impactó con el botín izquierdo directamente en el rostro del arquero argentino, que ya tenía el balón asegurado entre sus manos.
El golpe obligó a detener el partido y a que ingresara el cuerpo médico de Chelsea. "Dibu" evidenció dolor, pero pudo recuperarse y continuar en cancha. La acción, pese a su dureza, no derivó en sanción disciplinaria para el defensor brasileño.
"Dibu" sostuvo a Chelsea con una doble atajada
Martínez volvió a ser protagonista casi de inmediato. A los 11 minutos realizó una doble intervención para evitar el empate de Arsenal y mantener la ventaja de su equipo.
La jugada continuó y Riccardo Calafiori terminó enviando la pelota a la red, aunque la acción fue revisada y el tanto quedó anulado por el VAR. Durante ese tramo del encuentro, el argentino se convirtió en una de las principales razones por las que Chelsea consiguió sostener el 1-0.
La resistencia, sin embargo, terminó a los 24 minutos. Kai Havertz apareció dentro del área y definió al primer palo. Dibu alcanzó a tocar la pelota con la punta de los dedos, pero no logró evitar el empate.
Arsenal remontó en el segundo tiempo
El equipo de Mikel Arteta encontró el golpe definitivo apenas comenzó el complemento. Después de una buena combinación colectiva, Martin Odegaard recibió con espacio y sacó un potente remate que dejó sin posibilidades al arquero de la Selección Argentina.
El 2-1 modificó por completo el escenario del partido. Chelsea intentó recuperar terreno, pero Arsenal continuó generando peligro y obligó a Martínez a intervenir en varias oportunidades durante el tramo final.
El argentino respondió ante los avances del vigente campeón y evitó que la diferencia fuera mayor, aunque sus atajadas no alcanzaron para rescatar puntos.
Cómo quedó Chelsea en la Premier League
La derrota significó el final del invicto de Chelsea en este comienzo de temporada. El conjunto de Xabi Alonso quedó con seis puntos después de las primeras tres fechas y descendió hasta la cuarta posición de la tabla.
Arsenal, en cambio, mantuvo su comienzo perfecto: consiguió su tercera victoria consecutiva y llegó a nueve unidades, igualando a Manchester City en la cima.
Para Chelsea, la revancha llegará rápidamente. El miércoles 9 de septiembre enfrentará a Leeds United por la Copa de la Liga inglesa, mientras que el sábado 12 visitará a Hull City por una nueva jornada de la Premier League.