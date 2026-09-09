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El “Colo” Barco convirtió su primer gol en Chelsea en una partidazo por la Copa de la Liga

El ex Boca marcó en la victoria 6-3 frente a Leeds United y también participó en el último tanto del encuentro. Fue su tercer partido desde que llegó al conjunto londinense.

Colo Barco anotó su primer gol con el Chelsea.
"Colo" Barco anotó su primer gol con el Chelsea.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Valentín Barco marcó hoy su primer gol en Chelsea durante la victoria 6-3 ante Leeds United en Stamford Bridge, para avanzar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga inglesa.
  • El ex Boca definió tras un rebote en su tercer partido con los Blues y sumó una asistencia. Llegó desde Racing de Estrasburgo tras ser subcampeón mundial con Argentina.
  • Su destacada actuación afianza su adaptación al fútbol inglés y le permite ganar protagonismo dentro del plantel para disputar un lugar como titular en los próximos compromisos.
Resumen generado con IA

Valentín “Colo” Barco empieza a dejar su marca en Chelsea. El futbolista argentino convirtió su primer gol con la camiseta de los “Blues” durante la victoria 6-3 frente a Leeds United en Stamford Bridge, resultado que clasificó al conjunto londinense a la siguiente ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Barco apareció en un momento importante del encuentro. A los 34 minutos del segundo tiempo, Chelsea ganaba 4-3 y todavía no había conseguido liquidar un partido cargado de goles.

Morgan Rogers desbordó por la banda derecha y lanzó un centro que el arquero de Leeds alcanzó a desviar. La pelota quedó dentro del área y Barco apareció para capturar el rebote. El ex Boca no dudó: sacó un potente zurdazo y estableció el 5-3.

El argentino volvió a participar poco después. Sobre el cierre, ensayó un remate que no llevaba demasiada potencia y Danny Welbeck apareció en el recorrido de la pelota para convertir el 6-3 definitivo. La acción terminó contabilizándose como la primera asistencia de Barco desde su llegada al club.

Barco empieza a sumar protagonismo en Chelsea

El partido también significó otro paso en la adaptación del mediocampista al fútbol inglés. Barco llegó a Chelsea procedente del Racing de Estrasburgo y ya disputó tres encuentros con el conjunto londinense.

En ese breve recorrido acumula un gol y una asistencia. Su desembarco en Stamford Bridge también se produjo después de integrar la Selección Argentina que terminó como subcampeona del Mundial 2026.

Chelsea afrontó el compromiso con una formación que incluyó mayoría de habituales suplentes. Emiliano “Dibu” Martínez permaneció en el banco durante todo el encuentro.

Cole Palmer y Danny Welbeck marcaron por duplicado, mientras que Pedro Neto y Barco completaron los seis goles que le permitieron al equipo avanzar en la competencia.

Para el “Colo”, la clasificación tuvo además un significado particular. Después de sus primeros partidos con Chelsea, el ex Boca consiguió estrenarse en la red y sumó su primera participación directa en dos goles durante una misma noche en Stamford Bridge.

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