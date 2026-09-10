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Cuánto demorarán en llegar los nuevos iPhone 18 a Argentina

Apple renovó su línea de celulares con cuatro modelos y sorprendió con su primer iPhone plegable.

Cuánto demorarán en llegar los nuevos iPhone 18 a Argentina
Foto: Apple
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Apple presentó en EE.UU. la nueva línea iPhone 18, incluyendo su primer plegable, con una llegada prevista a la Argentina hacia mediados de octubre para renovar su catálogo.
  • La gama incluye cuatro modelos que en el país costarán hasta $5,3 millones. El anuncio generó críticas en redes debido a las escasas innovaciones frente a la generación previa.
  • La tibia recepción y las mejoras sutiles podrían desincentivar la renovación inmediata de dispositivos, postergando las compras de los usuarios hasta el futuro iPhone 20.
Resumen generado con IA

Este jueves Apple presentó los nuevos modelos de celulares que estarán disponibles a partir de los próximos días en Estados Unidos. A los diferentes países, Argentina entre ellos, demorarán algunas semanas más en arribar. El lanzamiento estuvo atravesado por sorpresas y expectativas, pero también por las críticas y cuestionamientos.

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La familia iPhone 18 llegó no con uno, sino con cuatro nuevos modelos: el celular estándar, el iPhone Pro, iPhone Pro Max y, la revelación, el iPhone Duo. Este último modelo es el primer celular plegable de la marca, diseñado con una forma similar a la de una pequeña libreta que puede usarse tanto abierta como cerrada.

Cuándo llegarán y cuánto costarán los iPhone 18

La filial central de Apple ya comunicó los precios de los nuevos smartphones que estarán disponibles en nuevos colores, además del clásico plateado. En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro costará US$ 1.199; el iPhone Pro Max, US$ 1.299 y el iPhone Duo, la estrella indiscutida del lanzamiento, US$ 1.999. La venta oficial empezará el 18 de septiembre.

Aunque en Argentina se habla de una llegada prevista para mediados de octubre, el año pasado, el iPhone 17 llegó incluso semanas antes de la fecha prevista. Los costos están estimados en $ 2,8 a $ 3 millones para el iPhone 18 Pro; entre $ 3,1 y $ 3,2 millones para el iPhone 18 Pro Max y entre $ 4,7 y $ 5,3 millones para el iPhone Duo.

Críticas al nuevo iPhone Pro Max

El anuncio del iPhone 18 Pro Max llegó con resistencias por parte del público consumidor, que de inmediato reaccionó en redes sociales. Las pantallas del nuevo modelo no se modificarán respecto a las del anterior modelo, el iPhone 17 Pro Max, ambas con 6,9 pulgadas OLED e Isla Dinámica.

Las cámaras principales se mantendrán iguales, aunque una de las novedades del iPhone 18 Pro es la incorporación de la apertura variable en su sensor principal. La batería, por último, modificará los 5.088 mAh por unos 5.391 mAh que se prometen más poderosos para actuar y rendir mejor ante el uso de la inteligencia artificial.

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En las redes sociales, muchos usuarios de iPhone mostraron su descontento, asegurando que no harán actualizaciones, incluso teniendo un iPhone 15 Pro. Las mejoras, según se consideró, vienen siendo muy sutiles en las últimas presentaciones. Una de las consideraciones para cambiar de teléfono para muchos será esperar la versión aniversario del iPhone 20.

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