Cuánto demorarán en llegar los nuevos iPhone 18 a Argentina

Aunque en Argentina se habla de una llegada prevista para mediados de octubre, el año pasado, el iPhone 17 llegó incluso semanas antes de la fecha prevista. Los costos están estimados en $ 2,8 a $ 3 millones para el iPhone 18 Pro; entre $ 3,1 y $ 3,2 millones para el iPhone 18 Pro Max y entre $ 4,7 y $ 5,3 millones para el iPhone Duo.