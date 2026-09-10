Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: cómo es y cuánto cuesta

Funciones del IOS 27: las funciones del Iphone Duo

La experiencia del iPhone Duo depende de una versión adaptada de iOS 27, la cual incluye un dock vertical ubicado sobre el borde derecho tanto en la pantalla exterior como en la interna. Cuando el teléfono permanece abierto, los usuarios disponen de la posibilidad de ejecutar dos aplicaciones lado a lado, mientras que la posición semiplegada habilita otros modos de uso, entre ellos una versión ampliada de StandBy.