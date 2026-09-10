Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: cómo es y cuánto cuesta

Resumen para apurados
- Apple presentó a nivel global el iPhone Duo, su primer teléfono plegable de 1.999 dólares que saldrá a la venta el 23 de octubre de 2026 para renovar su catálogo móvil.
- El equipo posee pantalla interna de 7,6 pulgadas, cuerpo de titanio, chip A20 Pro y corre con iOS 27, ofreciendo multitarea y un diseño que disimula el pliegue central.
- Considerado el cambio más drástico desde el iPhone original, este hito marca el ingreso de Apple a los plegables y redefinirá la competencia en la gama alta tecnológica.
Apple presentó por primera vez en su historia un iPhone plegable, un dispositivo que para la compañía marca un hito en materia de elegancia y procesador. Con un valor de 1.999 dólares, el producto estará disponible en el mercado desde el 23 de octubre de 2026.
El iPhone Duo cuenta con una de las pantallas más nítidas y con colores más vivos de la historia de la marca fundada por Steve Jobs. Esta propuesta busca revolucionar el catálogo de la empresa con un formato innovador que integra tecnología de última generación.
Cómo es el nuevo Iphone Duo
El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, presenta un formato tipo pasaporte y está disponible en blanco y negro. La pantalla interior alcanza las 7,6 pulgadas, constituyendo el panel más grande incorporado hasta la fecha en un iPhone, mientras que la pantalla externa mide 5,4 pulgadas. Cerrado, el dispositivo permite el uso con una sola mano, mientras que abierto ofrece una interfaz más amplia para tareas de productividad.
Las cámaras frontales se ubican en la parte superior derecha con el fin de integrarse de forma casi imperceptible al diseño. Apple ubicó la cámara interna detrás de la pantalla para aprovechar toda la superficie del panel. El teléfono cuenta con dos cámaras traseras, bordes de titanio, botones configurables y un mecanismo diseñado para que el pliegue central no resulte visible.
Funciones del IOS 27: las funciones del Iphone Duo
La experiencia del iPhone Duo depende de una versión adaptada de iOS 27, la cual incluye un dock vertical ubicado sobre el borde derecho tanto en la pantalla exterior como en la interna. Cuando el teléfono permanece abierto, los usuarios disponen de la posibilidad de ejecutar dos aplicaciones lado a lado, mientras que la posición semiplegada habilita otros modos de uso, entre ellos una versión ampliada de StandBy.
La batería ofrece una autonomía de hasta 24 horas con la pantalla plegada e incorpora carga rápida capaz de recuperar el 50% de la energía en 20 minutos. Asimismo, los desarrolladores cuentan con herramientas para ajustar sus aplicaciones al formato plegable del iPhone y aprovechar las distintas posiciones de la pantalla.
- Cámara principal: Sensor de 48 megapíxeles (el mismo del iPhone 18 Pro) con grabación de video en 4K y zoom óptico de dos aumentos.
- Cámara secundaria: Sensor ultra gran angular, sin teleobjetivo dedicado.
- Sistema de biometría: Incorpora Touch ID como método de desbloqueo en reemplazo de Face ID.
- Procesador y rendimiento: Equipado con el nuevo chip A20 Pro, diseñado para ejecutar múltiples aplicaciones en simultáneo y reproducir contenido de alta exigencia.
- Sistema operativo: Viene con iOS 27 integrado de fábrica.
- Diseño y pantalla: Formato plegable que ofrece la pantalla más grande vista en un iPhone manteniendo un tamaño apto para el bolsillo.
- Batería: Módulo de gran tamaño con alta autonomía.
- Precios: En Estados Unidos parte desde los 1.999 dólares. En Europa cotiza a 2.339 euros para la versión de 256 GB, 2.589 euros para 512 GB, 3.089 euros para 1 TB y 3.839 euros para la variante de 2 TB.
- Lanzamiento: Las reservas se abren el 16 de octubre de 2026 y sale oficialmente a la venta el 23 de octubre.
- Declaración ejecutiva: El director ejecutivo John Ternus definió al dispositivo como el cambio más revolucionario de la línea desde el modelo original gracias a su integración entre hardware y software.