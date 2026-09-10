Fin de la novela: Boca vendió a Kevin Zenón al Atlas de México por seis millones de dólares

En los números de la transferencia, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme percibirá un ingreso cercano a los 4.800.000 dólares limpios, correspondiente al 80% de los derechos económicos que conservaba la institución de la Ribera, mientras que el 20% restante irá a las arcas de Unión de Santa Fe. La operación le permite a Boca amortizar y superar la inversión ejecutada a principios de 2024, cuando abonó 3.500.000 dólares más el 25% del pase de Mauro Luna Diale y el préstamo sin cargo del juvenil Simón Rivero para contratar al correntino. Aunque Atlas había sondeado inicialmente una cesión con opción de compra, la dirigencia auriazul dejó en claro que solo se sentaría a conversar por una venta directa.