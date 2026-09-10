Fin de la novela: Boca vendió a Kevin Zenón al Atlas de México por seis millones de dólares
El equipo conducido por Hernán Crespo adquirió la totalidad del pase del mediocampista zurdo. Al "Xeneize" le ingresarán cerca de 4.800.000 dólares netos por el 80% de su ficha, recuperando y superando la inversión que realizó a comienzos de 2024.
Resumen para apurados
- Boca Juniors acordó la venta de Kevin Zenón a Atlas de México por seis millones de dólares, cerrando la salida del volante tras semanas de negociaciones entre los clubes.
- Atlas adquirió el pase total y Boca cobrará USD 4,8 millones por su 80%. Zenón deseaba emigrar al exterior tras perder continuidad y protagonismo en el esquema del equipo.
- El mediocampista se unirá al equipo de Hernán Crespo en la Liga MX, concluyendo su etapa en el club xeneize con un balance de 92 partidos disputados y 12 goles anotados.
La estadía de Kevin Zenón en Brandsen 805 llegó a su fin. Tras intensas negociaciones que se extendieron durante las últimas semanas, Boca Juniors aceptó la propuesta formal de Atlas de México por seis millones de dólares para desprenderse del volante de 25 años. El elenco de Guadalajara, dirigido técnicamente por Hernán Crespo, insistía desde hace tiempo por el zurdo y aceleró las gestiones tras el choque de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, elevando las condiciones iniciales para sellar una compra definitiva y destrabar la postura inflexible del Consejo de Fútbol.
En los números de la transferencia, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme percibirá un ingreso cercano a los 4.800.000 dólares limpios, correspondiente al 80% de los derechos económicos que conservaba la institución de la Ribera, mientras que el 20% restante irá a las arcas de Unión de Santa Fe. La operación le permite a Boca amortizar y superar la inversión ejecutada a principios de 2024, cuando abonó 3.500.000 dólares más el 25% del pase de Mauro Luna Diale y el préstamo sin cargo del juvenil Simón Rivero para contratar al correntino. Aunque Atlas había sondeado inicialmente una cesión con opción de compra, la dirigencia auriazul dejó en claro que solo se sentaría a conversar por una venta directa.
La decisión de emigrar a la Liga MX contó con el visto bueno del propio jugador. Más allá de que venía de convertir un tanto frente a Gimnasia de Mendoza, Zenón no figuraba como una pieza prioritaria dentro del esquema de Rodolfo Arruabarrena y mantenía su deseo de dar el salto al exterior tras dos años y medio de ciclo. Su etapa en el club estuvo marcada por continuos vaivenes deportivos: luego de un tramo inicial prometedor, perdió terreno y continuidad durante los procesos de Fernando Gago, Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, período en el que estuvo cerca de marcharse tras sondeos y ofertas formales procedentes de Grecia, San Pablo y el Deportivo Alavés de España.
Con su partida confirmada rumbo al fútbol azteca, el volante cerró su paso por la institución con un registro global de 92 presentaciones con la camiseta de Boca, en las que marcó 12 goles y aportó ocho asistencias.