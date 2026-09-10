Pruebas PISA: el rendimiento escolar se hunde en 91 países

El descenso fue aún más acusado en lectura. Los resultados retrocedieron 28 puntos en los países de la OCDE durante la última década, frente a 16 puntos en el resto de las naciones que participaron en el examen. La organización consideró este deterioro “especialmente preocupante” porque la lectura constituye la base de la mayoría de los aprendizajes escolares, como “resolver un problema de álgebra, analizar una fuente histórica o interpretar una experiencia científica”.