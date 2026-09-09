All Boys ganó el clásico ante Central Norte y festejó por primera vez en el Clausura

Grupo D: empate con seis goles en Lules

En Lules se vivió uno de los partidos más atractivos de la jornada. Almirante Brown y Ateneo Parroquial Alderetes igualaron 3 a 3 por el Grupo D, en un encuentro que tuvo emociones hasta el tiempo adicional. El marino que ganaba 3 a 1 con goles de Alejo Distaulo-2- y Luciano Ibarra, se lo empataron a los 95 minutos con un golazo de Gonzalo Reyes. Para el expreso del este, anotaron Mauricio Miranda por duplicado. Por esta zona Santa Lucia superó a San Pablo por 1 a 0 con gol de Santiago Por.