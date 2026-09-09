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All Boys ganó el clásico ante Central Norte y festejó por primera vez en el Clausura

El “Gallego” se impuso 1-0 con gol de Gabriel Pérez y consiguió su primera victoria en el torneo. Además, Jorge Newbery remontó en Alberdi y Almirante Brown y Ateneo protagonizaron un partidazo de seis goles.

All Boys ganó el clásico barrial.
All Boys ganó el clásico barrial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • All Boys venció 1-0 a Central Norte en Tucumán por la tercera fecha del Clausura de la Liga Tucumana, logrando su primer triunfo con gol de Gabriel Pérez en el clásico barrial.
  • Tras caer ante Juventud Unida y San José, All Boys se impuso por la mínima en el primer tiempo. Central Norte quedó rezagado en el certamen con apenas una sola unidad sumada.
  • El triunfo permite a All Boys ganar confianza y acomodarse en la pelea de su grupo, mientras que Central Norte deberá reaccionar pronto para evitar quedar marginado del torneo.
Resumen generado con IA

El clásico barrial fue para All Boys. El “Gallego” dirigido por Sebastián Escasena se impuso por 1 a 0 ante Central Norte, gracias al gol convertido por Gabriel Pérez durante la primera parte, y consiguió así su primera victoria en el Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol.

El triunfo llegó después de dos tropiezos consecutivos ante Juventud Unida y San José, por lo que los tres puntos le permiten al conjunto de All Boys recuperar confianza pensando en sumar puntos. Por el lado de Central Norte, solo tiene un solo punto.

Grupo F: Jorge Newbery festejó a domicilio

Por el Grupo F, Jorge Newbery consiguió una importante victoria como visitante al superar por 3 a 1 a Deportivo Marapa.

El conjunto local comenzó arriba en el marcador gracias al tanto de Eloy Herrera, pero Jorge Newbery reaccionó y dio vuelta el resultado. Nahuel Zenteno marcó el empate, mientras que Antonio Carrizo y Eduardo Rojas completaron la remontada para el visitante.

En el otro encuentro de la zona, San Lorenzo de Santa Ana derrotó por 2 a 1 a Sportivo Trinidad. Guillermo Núñez y Tiago Quipildor marcaron los goles del ganador, mientras que Raúl Olea convirtió el descuento para el conjunto perdedor.

Grupo D: empate con seis goles en Lules

En Lules se vivió uno de los partidos más atractivos de la jornada. Almirante Brown y Ateneo Parroquial Alderetes igualaron 3 a 3 por el Grupo D, en un encuentro que tuvo emociones hasta el tiempo adicional. El marino que ganaba 3 a 1 con goles de Alejo Distaulo-2- y Luciano Ibarra, se lo empataron a los 95 minutos con un golazo de Gonzalo Reyes. Para el expreso del este, anotaron Mauricio Miranda por duplicado. Por esta zona Santa Lucia superó a San Pablo por 1 a 0 con gol de Santiago Por.

Grupo B: igualdad entre Sportivo Guzmán y Tucumán Central

Por el Grupo B, Sportivo Guzmán y Tucumán Central terminaron igualados 1 a 1. Ever Soraire convirtió para el conjunto local sobre el final, mientras que Sebastián Argañaraz marcó para el elenco de Villa Alem.

En el otro encuentro de la zona, San Martín derrotó por 1 a 0 a San Antonio. El único tanto del partido fue convertido por Lucas Naranjo, de penal.

Con estos resultados, la tercera fecha del Clausura volvió a entregar una jornada con varios encuentros parejos, clásicos barriales, remontadas y partidos definidos en los minutos finales, mientras los distintos equipos comienzan a buscar posiciones de privilegio en sus respectivos grupos.

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