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Septiembre Musical: shows gratuitos, jazz, zarzuela y el estreno del documental "Lipán"

La semana arranca con propuestas libres en el Museo Iramain, Cultura Bar y El Industrial.

Septiembre Musical: shows gratuitos, jazz, zarzuela y el estreno del documental Lipán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Septiembre Musical inicia una nueva semana en Tucumán con recitales gratuitos y pagos en museos, bares y teatros para acercar diversas propuestas al público.
  • La cartelera incluye la experiencia sonora “Lucas y el fin del mundo”, el ciclo Cultura Bar con tributos y jazz, además de obras teatrales y cine documental.
  • La variada agenda descentraliza la oferta cultural en la provincia y dinamiza el circuito artístico independiente y oficial durante todo el mes.
Resumen generado con IA

El comienzo de una nueva semana del Septiembre Musical se caracteriza por propuestas gratuitas. A las 20, en el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27), se desplegará el proyecto “Lucas y el fin del mundo”, un cruce entre tiempos, materiales y sensibilidades donde los ritmos interactúan las obras expuestas en la muestra “Ser corazones de los otros” y la misma casona que las contiene, para construir un paisaje sonoro que se transformará progresivamente durante la intervención. En una primera etapa, la experiencia incluirá campanas, cadenas, voces y cantos de carácter sacro, para luego sumar sonidos electrónicos, sintetizadores, secuencias, líneas de bajo y percusión.

También con acceso libre seguirá el ciclo Cultura Bar con dos shows: a las 21.30, en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), Quique Yance hará jazz, música de películas, clásico, folclore y tango; y a las 22, en el Bar Irlanda (Catamarca 380), Gyra rendirá homenaje a Andrés Calamaro. Con entrada paga, la agenda será doble a las 21: en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) habrá jazz con Florencia Escalante Jazz Quartet (la cantante -foto- es acompañada por Juan Manuel Escalante, Adolfo Deboek y Bernardo Efrón) y Emilio Díaz; y en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) se repondrá la zarzuela “La Verbena de la Paloma”.

Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

En tanto, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) a las 20 se estrenará el documental “Lipán”, dirigido por Gonzalo Calzada, quien sigue al músico jujeño Tomás Lipán.

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