De salida familiar a ovación sobre el escenario: el interminable aplauso al “Colo” Barco

Resumen para apurados
- Valentín "Colo" Barco recibió una emotiva ovación este domingo en el Circo Rodas de Buenos Aires, donde el público lo homenajeó tras su participación con la Selección.
- Durante una salida familiar, los artistas del circo invitaron al futbolista al escenario, donde el público cantó "Dale campeón" reconociendo la euforia mundialista.
- El episodio refleja la vigencia del cariño popular hacia los jugadores de la Selección Argentina en sus apariciones públicas cotidianas tras el torneo.
Podrás sacar al jugador del Mundial pero no al Mundial de los seguidores del jugador. Terminó la Copa del Mundo y la Selección poco a poco vuelve a su vida habitual o, al menos, lo intenta. Los jugadores regresaron a sus ciudades, a sus pueblos natales, a sus hogares y a sus quehaceres. Pero la repercusión no terminó el 19 de julio en el partido contra España. Eso quedó de manifiesto este fin de semana cuando el “Colo” Barco recibió una ovación en el lugar menos esperado.
La normalidad interrumpida de Lionel Scaloni en su pueblo natal en Santa Fe no afectó solo al director técnico. En cada sitio al que volvieron, los jugadores de la Selección fueron recibidos con aplausos y reconocimientos. Barco no podía ser la excepción y este domingo vivió un momento que emocionó a cientos de personas.
El “Colo” Barco, estrella del circo
El domingo por la tarde, Valentín Barco entró a ver una función en el Circo Rodas como un espectador más. La carpa está instalada en Buenos Aires, en Avenida Crovara y General Paz, donde da sus funciones a diario. Al finalizar el show de ayer, el jugador del Chelsea F. C. fue personalmente reclutado por trabajadores del circo, quienes lo llevaron al frente de todos.
Barco había llegado al circo acompañado. Estaban con él su esposa, la modelo e influencer Yazmín Jaureguy, y su pequeña hija, Gema, de un año, cuando uno de los artistas se acercó hasta sus asientos y, tomando de una mano al futbolista, lo llevó al pasillo central. Desde allí, dos de los presentadores lo escoltaron hasta el escenario.
Tras una breve presentación y vistiendo una remera de la Selección, el “Colo” Barco recibió una interminable ovación de parte del público emocionado. Los aplausos se extendieron al ritmo de “Dale campeón”, que la multitud empezó a corear hasta que el telón se bajó.
La operación a la que se sometió la esposa del “Colo” Barco
Apenas finalizó el Mundial, Jaureguy se sometió a una cirugía estética en el Sanatorio Otamendi para quitarse implantes mamarios, una operación que había postergado durante algún tiempo. "Bueno, me saqué las lolas. Mi felicidad. Ahora sí, sin dolor de espalda y comodidad", escribió en referencia al aspecto relacionado a su salud. Luego de la operación, Barco la buscó en el sanatorio con un ramo de rosas y sushi para pasar el postoperatorio.
Más tarde, Yazmín abrió su corazón y confesó que el mayor obstáculo para operarse era el miedo a la anestesia y a la cirugía, temor que se intensificó desde que se convirtió en madre. "Tenía terror de pasar por un quirófano. Ahora que soy mamá, lo único que se me cruzaba por la cabeza era no despertarme y dejar a mi bebé sola", expresó.