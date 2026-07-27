De salida familiar a ovación sobre el escenario: el interminable aplauso al “Colo” Barco

Podrás sacar al jugador del Mundial pero no al Mundial de los seguidores del jugador. Terminó la Copa del Mundo y la Selección poco a poco vuelve a su vida habitual o, al menos, lo intenta. Los jugadores regresaron a sus ciudades, a sus pueblos natales, a sus hogares y a sus quehaceres. Pero la repercusión no terminó el 19 de julio en el partido contra España. Eso quedó de manifiesto este fin de semana cuando el “Colo” Barco recibió una ovación en el lugar menos esperado.