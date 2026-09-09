DeportesFútbol

Detuvieron a un futbolista de Newell’s en Rosario con un arma de fuego

Pablo Eloy Altamirano, de 21 años, fue aprehendido junto a otro joven durante un operativo policial. El jugador estaba relegado del plantel desde hacía casi un año y el club avanzaría con la rescisión de su contrato.

Pablo Altamirano debutó en Newell's en 2024.
Pablo Altamirano debutó en Newell's en 2024.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía de Rosario detuvo el martes al futbolista de Newell’s Pablo Altamirano tras una denuncia, al hallar una pistola 9 mm en el vehículo en el que circulaba.
  • El jugador fue interceptado en un auto con un arma y municiones. Debutó en Primera en 2024, pero llevaba casi un año relegado del plantel profesional y la Reserva.
  • El hecho aceleraría la rescisión de su contrato con Newell's, mientras avanza la causa judicial que definirá la situación penal y el futuro profesional del delantero.
Resumen generado con IA

Pablo Eloy Altamirano, futbolista de 21 años surgido de las divisiones inferiores de Newell’s, fue detenido por la Policía de Rosario después de ser interceptado junto a otro joven en un vehículo en el que se encontró un arma de fuego.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23.45 del martes en inmediaciones de bulevar 27 de Febrero al 1400, luego de una denuncia efectuada por una mujer de 26 años.

Los efectivos interceptaron un Fiat Pulse Abarth negro en el que circulaban Altamirano y otro joven. Durante la requisa encontraron una pistola Bersa BP9FS calibre 9 milímetros, además de un cargador y cinco cartuchos. Tanto el arma como el vehículo fueron secuestrados.

Según las primeras informaciones, la pistola no se encontraba cargada al momento de ser incautada. Sin embargo, cámaras de seguridad habrían registrado previamente a los jóvenes portándola, por lo que el episodio quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Qué pasará con Altamirano en Newell’s

El episodio también podría significar el final de la etapa de Altamirano en Newell’s. El futbolista se formó en las inferiores del club rosarino y consiguió debutar en Primera durante 2024, en un empate 3-3 frente a Deportivo Riestra.

Desde entonces tuvo escasa participación y llevaba casi un año relegado tanto del plantel profesional como de la Reserva.

Su situación contractual ya era analizada por la dirigencia antes de la detención. Newell’s evaluaba rescindir su vínculo debido a que no formaba parte de los planes deportivos y el episodio ocurrido durante la noche del martes habría acelerado esa decisión.

Mientras la investigación policial intenta esclarecer qué ocurrió y en qué circunstancias era portada el arma secuestrada, el futuro deportivo del juvenil también quedó en suspenso. Su desvinculación de Newell’s, que ya estaba bajo consideración, podría concretarse después de este episodio.

Temas RosarioClub Atlético Newell´s Old BoysTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Le robaron en la previa al clásico rosarino y la familia de Di María tuvo un gesto inolvidable

Le robaron en la previa al clásico rosarino y la familia de Di María tuvo un gesto inolvidable

Newell’s rescató un empate agónico frente a Rosario Central en el clásico

Newell’s rescató un empate agónico frente a Rosario Central en el clásico

Lo más popular
Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves
1

Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas
2

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas

La única certeza es la incertidumbre política
3

La única certeza es la incertidumbre política

Cartas de lectores: Camino del Perú
4

Cartas de lectores: Camino del Perú

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años
5

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

Ranking notas premium
¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
1

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
2

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

La única certeza es la incertidumbre política
3

La única certeza es la incertidumbre política

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado
4

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado

Jaldo disipó los fantasmas, pero el pronóstico de Alfaro evidenció diferencias en la Capital
5

Jaldo disipó los fantasmas, pero el pronóstico de Alfaro evidenció diferencias en la Capital

Más Noticias
“Hay que modificar el estatuto”: la propuesta de Mirkin para darle continuidad a los procesos en San Martín

“Hay que modificar el estatuto”: la propuesta de Mirkin para darle continuidad a los procesos en San Martín

Pensé que me iba a morir: el cáncer, el milagro del Padre Pío y el running como forma de vida

"Pensé que me iba a morir": el cáncer, el milagro del Padre Pío y el running como forma de vida

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

“Soy un peleador”: el principal acusado por el crimen de Federico Aramburu reconoció sus antecedentes violentos

“Soy un peleador”: el principal acusado por el crimen de Federico Aramburu reconoció sus antecedentes violentos

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

Comentarios