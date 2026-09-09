Detuvieron a un futbolista de Newell’s en Rosario con un arma de fuego

Resumen para apurados
- La Policía de Rosario detuvo el martes al futbolista de Newell’s Pablo Altamirano tras una denuncia, al hallar una pistola 9 mm en el vehículo en el que circulaba.
- El jugador fue interceptado en un auto con un arma y municiones. Debutó en Primera en 2024, pero llevaba casi un año relegado del plantel profesional y la Reserva.
- El hecho aceleraría la rescisión de su contrato con Newell's, mientras avanza la causa judicial que definirá la situación penal y el futuro profesional del delantero.
Pablo Eloy Altamirano, futbolista de 21 años surgido de las divisiones inferiores de Newell’s, fue detenido por la Policía de Rosario después de ser interceptado junto a otro joven en un vehículo en el que se encontró un arma de fuego.
El procedimiento se realizó alrededor de las 23.45 del martes en inmediaciones de bulevar 27 de Febrero al 1400, luego de una denuncia efectuada por una mujer de 26 años.
Los efectivos interceptaron un Fiat Pulse Abarth negro en el que circulaban Altamirano y otro joven. Durante la requisa encontraron una pistola Bersa BP9FS calibre 9 milímetros, además de un cargador y cinco cartuchos. Tanto el arma como el vehículo fueron secuestrados.
Según las primeras informaciones, la pistola no se encontraba cargada al momento de ser incautada. Sin embargo, cámaras de seguridad habrían registrado previamente a los jóvenes portándola, por lo que el episodio quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho.
Qué pasará con Altamirano en Newell’s
El episodio también podría significar el final de la etapa de Altamirano en Newell’s. El futbolista se formó en las inferiores del club rosarino y consiguió debutar en Primera durante 2024, en un empate 3-3 frente a Deportivo Riestra.
Desde entonces tuvo escasa participación y llevaba casi un año relegado tanto del plantel profesional como de la Reserva.
Su situación contractual ya era analizada por la dirigencia antes de la detención. Newell’s evaluaba rescindir su vínculo debido a que no formaba parte de los planes deportivos y el episodio ocurrido durante la noche del martes habría acelerado esa decisión.
Mientras la investigación policial intenta esclarecer qué ocurrió y en qué circunstancias era portada el arma secuestrada, el futuro deportivo del juvenil también quedó en suspenso. Su desvinculación de Newell’s, que ya estaba bajo consideración, podría concretarse después de este episodio.