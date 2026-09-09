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Sebastián Wainraich reveló cuál es la insólita cláusula que exige en todos sus contratos

Su revelación generó sorpresa y todo tipo de comentarios.

LA CONFESIÓN DE WAINRAICH. Sorprendió al revelar una particular condición que incluye, sin excepción, en sus contratos laborales.
LA CONFESIÓN DE WAINRAICH. Sorprendió al revelar una particular condición que incluye, sin excepción, en sus contratos laborales.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes, Sebastián Wainraich reveló en Luzu TV que exige una cláusula contractual para faltar a trabajar cuando juega Atlanta debido a su pasión por el club.
  • El conductor explicó que sus empleadores suelen reírse antes de aceptarla y aclaró que, aunque no siempre se ausenta, hace valer sus años de trayectoria en los medios.
  • La insólita condición desató debate en redes sobre los privilegios laborales en el espectáculo y refuerza el particular perfil humorístico y descontracturado del comediante.
Resumen generado con IA

Sebastián Wainraich sorprendió al revelar una particular condición que incluye, sin excepción, en sus contratos laborales. El conductor contó que exige tener el derecho de faltar a sus compromisos cuando juega Atlanta, el club del que es hincha.

La confesión ocurrió este martes, durante su visita a Patria y familia, el programa de Luzu. En medio de la charla, Fede Popgold le hizo una pregunta que desconcertó al resto de los integrantes del piso.

“¿Es verdad que vos ponés una cláusula en tus contratos para faltar cuando juegue a Atlanta?”, le preguntó. Wainraich no dudó: “Sí. No significa que vaya a faltar, pero tengo el derecho a faltar”.

Ante la sorpresa que generó su respuesta, el conductor explicó los motivos detrás de esa decisión. “Estoy orgulloso de que hago lo que quiero, pero no digo ‘sigan este ejemplo’. No es bueno el ejemplo. Pero después de cierta cantidad de años, siento que puedo”, sostuvo.

Incluso se permitió bromear sobre la situación: “También para poner una cláusula más...”. Y enseguida relativizó la importancia de su trabajo: “Tampoco estoy descubriendo una vacuna, estoy contando chistes”.

Wainraich también contó cómo reaccionan sus empleadores cuando plantea esta condición. “Se me ríen muchas veces. Y les digo ‘no, no, poné la cláusula’. Y la terminan poniendo”, relató.

La declaración rápidamente generó repercusiones entre los usuarios, que reaccionaron con distintos comentarios ante la particular exigencia del conductor.

Dalia Gutmann habló de la crisis que atravesaron

La revelación de Wainraich se conoció luego de que Dalia Gutmann contara por primera vez detalles de una crisis que atravesó junto al conductor, después de 25 años de relación y dos hijos en común.

A mediados de abril, durante una entrevista en Puro Show, de eltrece, la humorista reconoció que ambos estuvieron separados durante dos días, pese a que cuatro años atrás habían desmentido los rumores sobre una ruptura.

“¿Vos sabés que yo los separé una vez?”, le dijo Pampito, mientras Matías Vázquez recordó que aquella versión había generado enojo. Gutmann lo negó: “No, no me enojé porque era verdad”.

Luego sorprendió al contar: “Me separé dos días y volvimos”.

La humorista explicó que la crisis surgió después de muchos años de convivencia. “En realidad, como toda pareja añosa, en un momento decís ‘che, ¿está bien este camino? ¿Me estaré perdiendo de algo? ¿Estaré más plena de otra manera?’... Y empezamos a hablarlo, pero muy íntimamente”, recordó.

En ese contexto, decidió viajar sola unos días a la Costa. “Lo reextrañé. Era una buena señal porque te vas tres días y extrañás a tu marido, hay algo que no está roto”, relató.

Por eso, aclaró que en realidad nunca llegaron a separarse formalmente: “Digamos que fue una prueba para ver qué nos pasaba”.

Actualmente, según contó, atraviesan un muy buen momento. Al recordar aquella etapa, Gutmann consideró que había un desgaste en la relación y puso el foco en la crianza de sus hijos cuando eran pequeños.

“Para mí tener hijos chiquitos es arrollador. Es como que te arrasa con la pareja. (...) Es muy duro sobrevivir una pareja teniendo hijos chicos, que es todo el tiempo un quilombo tras otro, apagar incendios todo el tiempo”, concluyó.

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