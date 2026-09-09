¿Una crisis pedagógica o una fractura social?

Los datos oficiales exponen una realidad crítica: en Matemática, la calificación promedio retrocedió a 367 puntos, dejando al 76% de los jóvenes de 15 años por debajo del umbral básico de competencias fijado por la OCDE. Una situación similar se registra en Lectura, donde un 60% de los alumnos no logra comprender ni reflexionar críticamente sobre textos de complejidad media. En este contexto, la situación económica no está al margen de los resultados de aprendizaje: cuanto más profundo es el deterioro, mayor es la brecha y el techo para los más pobres.